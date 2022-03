Óvakodj ettől a három csillagjegytől, eredendő gonoszság lakozik a felszín alatt

Nem szép dolog az általánosítás, de azt kell mondjuk, vannak bizonyos csillagjegyek, akiknek az alaptermészetében sajnos ott van a gonosz. Bármennyire is igyekeznek elfedni, kilóg a lóláb. De van, hogy nem is titkolják, ha az érdekük úgy kívánja, akár tudatosan is képesek gonoszak lenni, még a szeretteikkel is.

Szűz

A Szűz csillagjegy sokakat képes megtéveszteni. Először látszólag kedves, simulékony és önzetlen, de abban a pillanatban, hogy elnyerte valaki bizalmát, ki is használja, ha az érdeke úgy kívánja. Élete során sok embert megbánt és megaláz, amit soha vagy csak nagyon ritkán bán meg. Igazi vérszívó, akivel jobb tartani a három lépés távolságot.

Halak

A Halak csillagjegy igen szélsőséges. Egyszer kedves és megnyerő, máskor pedig támadó és rosszindulatú. Ezt sokan kötik furcsa hangulatingadozásaihoz, holott a jegy szülöttei sokszor élvezetből szeretnek gonoszkodni másokkal. A barátaik hátba támadása sem áll tőlük messze.

Kos

A Kos igazi gonosztevő, akiben nemcsak a rosszindulat található meg, hanem a mások kiszipolyozásának képessége is. Ő az, aki képes elhitetni, hogy mindennél jobban szeret és bármire hajlandó lenne érted, ám amikor a legnagyobb szükséged lenne rá, ő fordít először hátat és kelti rossz híredet.