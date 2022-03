Nem is gondolnád, mennyit spórolhatsz, ha nem hagyod bedugva a töltőt

A pénztárcád is vastagabb lesz, ha lemondasz arról a rossz szokásról, hogy nem húzod ki a konnektorból a már nem működtetett eszközöket, jelesül például a telefon töltőjét. Ezek az eszközök ugyanis akkor is áramot vesznek fel a falból, ha nem működnek.

A szakértők szerint ugyanis akár több ezer forintot lehet spórolni évente azon, ha nem feledkezel el a töltőről. És akkor még nem beszéltünk az egyéb, készenlétben álló elektromos berendezésekről. A laptopok, okosórák, tabletek és telefonok töltői ugyanis csendben emelik számládat. A készenléti üzemmódban hagyott készülékek ugyanígy fogyasztják az áramot, és ezekből is több található minden egyes háztartásban. A megoldás: a töltőket kihúzni vagy lekapcsolható elosztóba dugni, a készenléti üzemmód használatát pedig elfelejteni.

Fotó: Shutterstock

Mosással, szárítással is spórolhatsz

A ruhákat, főként, ha nem erősen szennyezett darabokról van szó, nyugodtan mosd alacsonyabb hőfokon. A víz felmelegítése tetemes részét képezi energiaszámlánknak, így ha a mosógépet nem dolgoztatod annyit, máris sokat tettél azért, hogy takarékosabban moss. A szárítógép nagyon praktikus megoldás, de nagyon sok energiát fogyaszt. Ha van rá lehetőséged, a legjobb a szabadban szárítani a ruhákat, főleg a meleg évszakokban. Ha ez nem megoldható, akkor is bízd inkább a munkát egy ruhaszárító állványra, ne pedig egy gépre! A fél adag mosását is felejtsd el: lehetőség szerint várd be, amíg elegendő szennyes gyűlik össze egy mosáshoz.

A villanyszámla nagysága a világításon is múlik

Rengeteg áramot pazarol az is, ha itt-ott égve feledünk egy-egy lámpát, akár egy egész munkanapra vagy éjszakára. Nappal érdemes minél nagyobb mértékben a természetes megvilágításra hagyatkozni, amikor pedig sötétebb van a lakásban, ne a mennyezeti villanyt kapcsoljuk fel, hanem íróasztali vagy olvasólámpával, konyhai világítással oldjuk meg munkaterületünk fényessé tételét.

Fotó: Shutterstock

A konyhában is gondolj az áramfogyasztásra

Ha főtt ételt szeretnél megmelegíteni, használd a mikrohullámú sütőt ahelyett, hogy a tűzhelyre vagy a sütőre tennéd az ételt: gyorsabb és energiatakarékosabb is a mikró használata. Amikor vizet forralsz vagy levest főzöl, használj fedőt: sokkal gyorsabb lesz a folyamat, így kevesebb energiát használ fel. A kisebb lábasokat a főzőlap kisebb égőin használd, hogy ne szökjön el sok hő feleslegesen. Ha a hűtőd vagy főzőlapod, sütőd már régi, valószínűleg a működése sem energiatakarékos – ilyenkor érdemes egy modernebb berendezésre váltani.

Otthonod hőmérséklete is számít

Bármivel is fűtesz, érdemes kipróbálni, milyen érzés, ha egy fél fokkal, vagy akár egy teljes fokkal alacsonyabbra állítod a termosztátot. Rengeteget spórolhatsz, és könnyen lehet, hogy ez nem okoz komoly komfortcsökkenést sem. Érdemes az ablakokat dupla üvegűre cserélni, és a falakat is szigetelni, hogy ne szökjön el a hő – a fűtés hatékonysága nagyon fontos kérdés.

Ne folyasd a vizet

A takarékosság része az is, hogy a vízcsapot elzárjuk, míg mossuk a fogunkat vagy szappanozzuk magunkat a zuhany alatt: kádfürdő helyett is érdemes inkább a zuhanyzást választani, annak időtartamát esetleg csökkenteni is. Tíz perc alatt sem leszek tisztább, mint öt perc alatt, viszont takarékosabb, ha nem engeded annyit a vizet.