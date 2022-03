Fogadjunk, hogy te is rosszul csinálod: Itt vannak a legnagyobb hibák, amiket mosáskor elkövetsz

Ha azt szeretnénk, hogy ruháink a lehető leghosszabb ideig megőrizzék minőségüket és színüket, nagyon fontos úgy bánni velük, hogy nem teszünk bennük kárt – különösen mosáskor. Sok hibát azonban úgy követünk el, hogy nem is tudunk róla, ezért most egy háztartási praktikákkal foglalkozó TikTok-felhasználó megmutatta azokat a bakikat, amelyeket elkövetünk mosáskor, pedig nem is tudjuk, hogy ártunk velük.

Cipzárok és kapcsok

Sokan nem is gondolnák, de nagy veszélynek tesszük ki a ruháinkat, ha egy cipzáros darabot nyitott állapotban teszünk be a mosógépbe. Minden esetben összehúzva kell kimosni a cipzáros darabokat, az éles fogacskák ugyanis mosás közben komoly károkat okozhatnak a finomabb anyagú ruhadarabokban. Ugyanez érvényes a kapcsokra is: például a melltartókra vagy a kantáros nadrágokra.

A gombok ugyanakkor kivételt képeznek a példa alól: azokat nyitott állapotban kell a mosásba küldeni, mivel a gombokat rögzítő és a körülöttük lévő varrás könnyen meggyengül, meglazul mosás közben.

Szódabikarbóna

A tiktokos háziasszony szerint nagy hiba, hogy nem alkalmazzuk mosás során a szódabikarbónát. A háztartás egyéb részein is rendkívül hasznos por ugyanis dezodorként működik a mosógépben, ráadásul a kellemetlen szagok semlegesítése mellett a makacs foltok eltávolításában, és a gép tisztántartásában is óriási segítséget nyújt. Arról nem is beszélve, hogy sok esetben kiváltja a költséges mosószeradalékokat.

Hőmérséklet

Minden ruhadarab, sőt minden mosni kívánt anyagon megtalálható a címke, amit sokan sokszor figyelmen kívül hagynak. Az apró kezelési tájékoztató tartalmazza azt is, hogy egy-egy darabot milyen hőfokon moshatunk. A háziasszony azt tanácsolja: ha elveszett, vagy olvashatatlan az útmutató, vegyük figyelembe, hogy a színes anyagokat általában alacsonyabb, míg a fehéreket magasabb hőmérsékleten kell mosni.