Új fejezet nyílik a héten az Oroszlán számára, míg a Halak szerelmet talál

A következő napok sokak számára izgalmasak lesznek, és még a hónapnak is vége lesz, pénteken már áprilist írunk. Sokak szíve dobbanhat meg: új szerelem kerül a láthatárra. Emellett lesznek olyanok is, akik pontot tesznek egy időszak végére, és új lappal indítanak. Heti horoszkópunkból minden kiderül.

KOS (III. 21. - IV. 20.)

Felettesed álmélkodva nézi kreativitásod és teherbírásod. Most jó eséllyel szóba kerülhet egy előléptetés vagy fizetésemelés. Szerelmeddel kisebb pénzügyi vitád lehet, de ha meghallgatjátok egymás érveit, hamar megoldódik. Egyedülálló vagy? Egyszerre két férfi fog meg, és mindkettő másért.

BIKA (IV. 21. - V. 20.)

Energikus, jókedvű napok elébe nézel. Most mindenki csodálja kiegyensúlyozottságod és lendületed. Párkapcsolatod romantikus, vidám, játékos és bensőséges pillanatokat is tartogat nektek: számotokra kerek a világ. Ha még nincs párod, egy ismerkedős app hozhat sikert.

IKREK (V. 21. - VI. 21.)

Pénzügyeid foglalkoztatnak, ugyanis valamire szeretnél összespórolni egy nagyobb összeget. Egyelőre csak ötleteid vannak, hogyan tedd, érdemes ezeket sorra kipróbálni. Szerelmeddel közösen oldotok meg egy váratlan problémát. Ha még szingli vagy, titkos imádód végre színre léphet.

RÁK (VI. 22. - VII. 22.)

Eddig ismeretlen vizekre evezel. Olyan szabadidős tevékenységet, sportot vagy játékot találsz ki, amely tökéletes feltöltődést nyújt a számodra. Új hobbival gazdagodsz. Pároddal csodás napok várnak, minden közös órátok maga lesz a mennyország. Ha még nincs párod, olyasvalaki kezd udvarolni, akire nem számítasz.

OROSZLÁN (VII. 23. - VIII. 22.)

A napokban végre sikerül pontot tenned egy számodra megterhelő időszak végére. Új fejezetet kezdesz, ami lelki egészséged szempontjából meghatározó lesz. Kedvesed egy mondata meglepetést okoz. Mostantól más szemmel nézheted, mint eddig. Ha még egyedülálló vagy, flörtbe keveredsz.

SZŰZ (VIII. 23. - IX. 22.)

Meglepetést tartogat a hét. Olyasmit érinthet a dolog, ami számodra fontos, és meghatározó a jövő szempontjából is. Szíved választottja bókok tengerével áraszt el, ami felerősödő vonzerődnek köszönhető. Ha nincs párod, akkor is megérzed ennek a csáberőnek a hatását. Valaki váratlanul leszólít.

MÉRLEG (IX. 23. - X. 22.)

Életed érzelmi oldala kerül nálad fókuszba. Mind párban, mind egyedülállóként szerelmi kérdések foglalkoztatnak. Szerelmeddel most remek a kommunikációd, ezért sok fontos kérdés kerül napirendre. Ha még szingli vagy, egy rivális zavarja a köreid, aki jelölted környezetében van.

SKORPIÓ (X. 23. - XI. 21.)

Az ébredő tavasz egészen lenyűgöz. Bár sok munka vár, mégis juthat időd egy-egy hosszabb sétára a parkban vagy kirándulásra a hétvégén. Kedveseddel kellemes szórakozásban részesültök valahol, a közös élmény pedig még inkább összehoz. Szingliként az online társkeresés hozhat most sikert.

NYILAS (XI. 22. - XII. 21.)

Egy majdani utazás gondolata merül fel benned. Szomjazod a feltöltődést, és több ötleted is támad, milyen úti célok vonzanak. Szerelmedben nagyszerű partnerre lelhetsz ebben. Jót tesz egy kis közös feltöltődés. Ha még egyedülálló vagy, most jól is érzed így magad: élvezed a szabadságot.

BAK (XII. 22. - I. 20.)

Kellemesen csalódsz az egyik ismerősödben. Bár a kapcsolatotok korábban nem volt felhőtlen, most változást tapasztalhatsz. Kedveseddel egy kis vitád adódhat, ám ne aggódj, mert ez minden kapcsolatban természetes. Ha nincs párod, egy új jelöltet szemelsz ki, aki más, mint az eddigiek.

VÍZÖNTŐ (I. 21. - II. 19.)

Rég nem látott ismerőssel hoz össze a véletlen. Az illető olyan hírt, pletykát vagy történést mesél el neked, ami alaposan meg fog lepni. Szíved választottjával egy mindkettőtöket érintő kérdésben kell kompromisszumra jutnotok. Ha még egyedülálló vagy, régi plátói szerelmed kerül láthatárra.

HALAK (II. 20. - III. 20.)

Számodra most minden a szerelemről szól. Kapcsolatodban elképesztő a harmónia. Közös tervetek születik, melynek valóra váltásában mély érzelmeitek a mozgatórugók. Ha szingli vagy, első látásra szerethetsz bele valakibe, akit egy ismerősöd mutat be neked a hét folyamán egy eseményen.