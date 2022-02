Megnyerő stílus és kedvesség segít előre, de az őszinteség is sokat fog számítani a napokban

A Nyilasnak rengeteg fejtörést okoz, hogy nem tud változtatni helyzetén, de az őszinteség másoknak is fontos lehet a héten. Lássuk mit üzennek a csillagok február utolsó napjaira.

Kos

Jó alkalmat teremt ez a hét a szakmai előrelépésre, ügyesen mutatod meg a felkészültségedet. Megnyerő stílusod segíteni fog, hogy előbbre juss. Magánéletedben kapcsolatod rengeteg meghitt és kellemes pillanattal ajándékoz, akár új barátságokra, kapcsolatokra is szert tehetsz. Egyedül csak is rajtad áll, élsz-e ezekkel a lehetőségekkel?

Bika

Népszerű vagy a héten, elbűvölően kedvesen viselkedsz. Most jó hangulatot teremtesz magad körül. Ráadásul sokkal könnyebben megbirkózol azokkal a feladatokkal is, amelyek unalmasak számodra. A munkahelyeden sok változás várható, elképzelhető, hogy új munkatársakat kapsz. A magánéletedben viszont több őszinte beszélgetés is várható, ne akarj kitérni előlük.

Ikrek

A héten könnyen előfordulhat, hogy szétszórttá válsz, fontos dolgokról, határidőkről feledkezel el. Mielőtt végképp kicsúszik a kezedből az irányítás, próbálj meg a halaszthatatlan feladataidra összpontosítani, a kevésbé fontosakat pedig halaszd el későbbre.

Rák

A héten olyan feladatot kaphatsz, amelytől azt érezheted, hogy végre megtérülni látszik az a rengeteg energia és idő, amelyet eddig belefektettél a munkádba. A partnerkapcsolatodban viszont túl sok elvárást támasztasz partnereddel szemben, miközben te látszólag csak a munkádnak élsz. Ezen sürgősen változtatnod kell, tegyél lépéseket, hogy visszatérjen az életedbe az egészséges egyensúly.

Oroszlán

Környezeted számára úgy tűnhet, hogy rosszkedvű vagy, nem éppen kommunikatív a hangulatod. Valójában nincs harag a lelkedben, csak nagyon elfáradtál az elmúlt időszakban. Egyszerűen nincs energiád arra, hogy a figyelmedet a külvilág felé fordítsd, inkább csendes elmélyülésre vágysz. Sokat javíthatsz a helyzeten, ha találsz magadnak elfoglaltságot, amely pihentet és kikapcsol egy kicsit.

Szűz

Több pihenésre lenne szükséged, hiszen az elmúlt időszakban erőteljesen kizsákmányoltad az erőforrásaidat. Fáradtnak érezheted magad, így nem tudsz maradéktalanul odafigyelni a teendőidre. Jó ötlet, ha átadod magad a pihenésnek, legalább pár napot pihenéssel töltesz, Párkapcsolatodban lehet néhány vita, talán a pénz miatt lehet a legtöbb konfliktusotok, de ezek könnyűszerrel rendezhetők.

Mérleg

Élénken telnek ennek a hétnek a napjai, munkahelyeden új lehetőségek tárulnak fel előtted és olyan képességekre vagy tudásra is szert tehetsz, amely a későbbiekben segíteni fogja a szakmai előremeneteledet. Ennek köszönhetően a jövedelmed is emelkedni fog, bízz azokban az emberekben, akiket eddig is értékesnek tartottál és használd ki a hét minden kedvező pillanatát.

Skorpió

Ha mindenképpen dolgoznod kell, akkor inkább egyedül dolgozol most a legszívesebben. Plusz tehernek érezheted munkatársaiddal a közös munkát, kapcsolattartást. Nem vagy túl beszédes hangulatban, ez rányomhatja bélyegét az egész hetedre. Kedveseddel is visszafogottan viselkedsz, legjobb, ha őszintén beszélsz vele, nehogy félre értse a viselkedésedet.

Nyilas

Rengeteg álmatlan éjszakát okoz számodra jelenlegi helyzeted, főképpen az anyagi helyzeted az, ami nagyon aggaszt téged. Ha őszinte vagy magadhoz, akkor rá kell jönnöd, hogy a jövedelmed nem áll arányban a befektetett munkád értékével. Talán ideje lenne elgondolkodnod, hogy érdemes lenne váltani vagy esetleg új területen kipróbálnod magad.

Bak

Egy ideje úgy érzed, egy végeláthatatlan rohanássá és kapkodássá vált az életed. A munkahelyeden és a családi életedben egyaránt tőled várják a problémák megoldását. Talán emiatt az otthoni légkör is sokkal feszültebbé válik. Bár ezek csak kisebb nézeteltérések, de idővel egyre nagyobb lesz a szakadék köztetek, ezért fontos lenne, hogy időben kibeszéljétek.

Vízöntő

Túlságosan hallgatag leszel a napokban, ami meghatározhatja az egész hetedet és a munkádra is erőteljesen kihat. A legszívesebben csak pihenéssel töltenéd a napjaidat. Reggelente azt tapasztalhatod, hogy még felkelni sincs kedved, a legszívesebben beteget jelentenél. Mindenképpen járj utána mi okozza ezt az erőtlenséget, fáradtságot, előfordulhat, hogy egy kisebb betegség jelei, amelyet a legjobb ha mielőbb szakszerűen kezelnek.

Halak

A hét eleje remek kilátásokkal indul, elégedett vagy a munkáddal az életed alakulásával. A magánéletedben is béke honol, élvezed szeretteid és barátaid támogatását. A hét második felében nem várt nehézségeid adódhatnak, talán túl korán dőltél hátra elégedetten. Vagy a dicsőség szállt a fejedbe, mert ezeket a problémákat a saját viselkedésednek köszönhetsz.