Fordulatos február vár ránk, ezek lesznek a legszerencsésebb napok

Nagyon hosszú és gyötrelmes évkezdet áll mögöttünk, de végre fordul a szerencse. A februári bolygóállások ugyanis már sokkal optimistább időszakot ígérnek, akad néhány nap, amikor mindenki számíthat jó adag szerencsére.

Karikázd hát be ezeket a napokat a naptáradban:

1, 4, 11, 15 és 24.

Sőt, van néhány csillagjegy, akik bármibe kezdenek, siker koronázza ügyüket.

OROSZLÁN

Ezúttal biztosan nem haragszol meg, ha spoilerezünk egy kicsit, ugyanis kizárólag jó híreink vannak számodra. Az égiek elképesztően erős gyógyító energiákat ígérnek neked februárra, úgyhogy a hónap közepére teljesen új embernek fogod érezni magad. Felismered, mik azok a leckék az életedben, amelyeket tulajdonképpen már elsajátítottál, szóval igazából csak tovább kellene haladnod a megkezdett úton. Tegyük fel, hogy az évet azzal indítottad, hogy belevágtál a száraz január kihívásba és rájöttél, milyen pozitív hatással van az alkoholmentesség az egészségedre. Szuper! Akkor ezután „csupán” annyi a dolgod, hogy ne térj vissza a régi szokásaidhoz. Miért is akarnál visszafelé haladni? Inkább jelölj ki magadnak egy újabb célt: például, iktass be a reggeleidbe 10 perc meditációt! Egyszóval, a csillagok februárra megajándékoznak a továbblépésre való képességgel, hogy megtapasztalhass valami újat és csodálatosat!

VÍZÖNTŐ

Amint februárt üt az óra, máris ezerszer pozitívabbnak és reménytelibbnek fogod látni az életedet, mint korábban. Ezekben a hetekben kiléphetsz a komfortzónádból és végre nem korlátozod be saját magad. Az optimista szemléletnek hála ugyanis nem arra koncentrálsz, amit nem tudsz megcsinálni, hanem arra, amit igen. Igazából még ha össze is vesznél valakivel menet közben, az is inkább értékes leckeként szolgál számodra, a negatív energia lepattan rólad. Ráadásul a szerelemben is nagyon szerencsés leszel és az új kalandokra vágyó, kísérletező éned a hálószobában is dominál február 11-én. Pár nappal később, 16-án pedig inspirációt, ihletet kapsz egy olyan terved megvalósításához, amiről valójában már ezer éve álmodoztál. Ennél tökéletesebb alkalmat sosem kapsz arra, hogy megvalósítsd azt, hiszen ebben a hónapban tényleg semmi sem bombázhatja szét az önbizalmadat. És ugyebár a siker egyik legnagyobb alapfeltétele éppen azt, hogy az ember higgyen önmagában.

HALAK

Nem mindennapi élményben lesz részed februárban, mivel akármilyen akadályt is gördítene eléd az élet, egyúttal rámutat egy innovatív megoldásra is, amivel leküzdheted azt. Például, a hónap elején kompromittáló helyzetbe kerülhetsz, amiben azonnal és gyorsan kell cselekedned, mégis simán megugrod ezt. Ezekben a napokban egyszerűen sosem hagynak cserben az ösztöneid és mindig a megfelelő ösvényt választod – anélkül, hogy akár csak egy percig is kételkednél a saját döntésedben. Bármit elérhetsz, amit csak akarsz és ha teszel érte, akkor még a régi sebeidet is begyógyíthatod – ezúttal örökre. Ha röviden össze akarnánk foglalni a szitudat, akkor azt is mondhatnánk, hogy jó helyen és időben leszel, a megfelelő emberekkel. Mire elérkezik a hónap vége, lelkessé, erőssé válsz és készen állsz a csodálatos utazásod következő fejezetére.