Három csillagjegy, akikkel lehetetlen a szakítás

A mindenáron való ragaszkodás senkinek sem tesz jót, leggyakrabban önbizalomhiány okoz hasonló magához láncolást az embereknél. Amikor úgy érzed, hogy már csak a félelem tart egy kapcsolatban attól, hogyan találsz majd valaki mást, akkor ideje elgondolkodni, tényleg megéri-e harcolni is akár a kapcsolatért. Ám nem olyan egyszerű a dolgod, ha a következő csillagjegyek valamelyikével sodort össze a sors.

Bika

Imád téged, és mindent elkövet azért, hogy a kapcsolat élvezetes legyen. Aztán egy idő múlva mindent ő csinál, mert ő úgyis jobban csinálja mindenkinél. Nem kapsz levegőt mellette, és nem ösztönöz semmi, hogy tegyél a kapcsolatért. A végén ő akar elhagyni, mert unalmassá válik neki: de ekkor kezdődik az igazi huzavona. Nem bírsz elszakadni tőle, a kényelemtől, ő pedig még remél, hogy valami megváltozik. De csupán az időt húzzátok.

Oroszlán

Az első pillanattól azt érezteti veled, hogy együtt uraljátok a világot. Ragyogás, luxus, csodás élmények, hatalmas bulik, óriási szerelem. Bókol, elhalmoz a szerelmével, őrült energiájával téged is teljesen felvillanyoz. Aztán egyszeriben vége szakad mindennek. Máshol keresi a boldogságot, te pedig úgy érzed, mint akit egy üres szobában hagytak, ahol lekapcsolták a villanyt. Leskelődsz utána, követed a közösségi oldalait, nem tudod felfogni, hogy vége.

Szűz

Maximalista, aki a párkapcsolatától sem vár el kevesebbet. Együtt tökéletes az életetek, ha bármi gond merül fel, arra is van megoldás, hogyan fedjétek el a hibákat: senki meg ne lássa. Te is elhiszed, hogy a legjobb embert találtad meg, és azt is, hogy egy kapcsolat ilyen. Aztán ha a Szűz talál egy még tökéletesebb párt, búcsút int neked. Ott maradsz összetörve, és még sokáig keresed magadban a hibát, és követeled tőle üzenetekben, levelekben: mit rontottál el?