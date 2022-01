Nagyot fordul a világ év végéig ezekkel a csillagjegyekkel

Nem úszhatjuk meg 2022-ben sem a változásokat, hiszen csak ez, ami állandó az életünkben. Ám van néhány csillagjegy, akiknek az élete év végére drasztikusan meg fog változni.

Mutatjuk, kikkel fordul nagyot a világ 2022 decemberéig, de nem is kell annyira tartaniuk ettől.

BIKA

Mindig azt mondják, hogy a Bikák gyűlölik a változásokat… márpedig ebben az évben pont te számíthatsz a legtöbb fordulatra az életedben, úgyhogy érdemes felkészülnöd erre lélekben. Például, mi lenne, ha kipróbálnád a meditációt? Segíthet megbarátkozni azzal, hogy izgatottan, örömmel fogadd a váratlan eseményeket? Ezt az apró, de nagyon egészséges szokást már csak azért is érdemes beépítened a napirendedbe, mert 2022-ben hatalmas feladat vár rád: el kell köszönnöd mindentől, amin már „túlnőttél”, hogy végre azzá az emberré válhass, akinek lenned kell. Ideje elfelejtened azt, hogy éppen csak a következő feladatodat tervezed meg a karrieredben – ki kell tűznöd egy hosszútávú célt magad elé.

OROSZLÁN

Bocsi a spoilerért, de idén több alkalommal is ki kell lépned a komfortzónádból. Ezekben a hónapokban merész döntéseket kell hoznod a szakmai sikerek érdekében. Engedj el mindent, ami visszatart téged a haladástól: legyen szó a félelmedről vagy egy olyan toxikus barátról, aki miatt folyton kételkedsz magadban. A 2022-es év egyébként alaposan próbára is teszi majd a kapcsolataidat és ráirányítja a reflektorfényt az esetleges problémákra. Neked pedig el kell döntened, hogy helyrehozod őket vagy inkább elbúcsúzol és továbblépsz.

SKORPIÓ

Az Oroszlánokhoz hasonlóan a te életedben is az emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe 2022-ben. Le kell zárnod azokat, amelyek sajnos már nem működnek és talán meg is viselnek téged lelkileg. A szakítások persze fájdalmasak lehetnek, de okkal történnek és akármilyen furcsán is hangzik most, de a hasznodra fognak válni. Így megerősödhetsz és tulajdonképpen „helyet csinálhatsz” az új embereknek az életedben – azoknak, akik fontos szerepet játszanak a végzetedben. Ez az év lesz az is, amikor begyógyulhatnak a családban szerzett sebeid is. Rázd le magadról a terheket, amiket a rokonaid mértek rád és jelöld ki a határaidat a béke érdekében.

VÍZÖNTŐ

Idén egy elég nehéz kérdésre kell választ adnod: rá kell jönnöd, hova tartozol igazából. Hiszen tudod, az otthon nem feltétlenül egy hely, sokkal inkább elmeállapot – tehát nem az számít, hol vagy és kik vesznek körül. Ehhez persze legelőször is arra van szükséged, hogy félretedd a kételyeidet önmagaddal szemben. Sokkal erősebb vagy, mint hinnéd! Ha hajlandó vagy végre elfogadni ezt a tényt, akkor új emberként koccinthatsz majd éjfélkor a 2023-as évre.