Ha tudni akarod a jövőt, ezeket a csillagjegyeket kell megkérdezned

Sok dologtól függ, van-e képessége valakinek arra, hogy megálmodja a jövőt. Többek közt, hogy mennyire nyitott, vagy hogy végez-e valamilyen spirituális gyakorlatot. Ennek ellenére mégis vannak bizonyos csillagjegyek, akikben ott rejlik a tehetség, a képesség, hogy akár álmukban meglássák a jövőjüket.

Vajon te is közéjük tartozol?

RÁK

A Rákok mélyen hisznek az álmok különös, sejtelmes világában, hogy minden álomnak jelentése van és hogy igenis meg lehet álmodni a jövőt. Ha megkérdezel egy Rákot, biztos tud legalább egy olyan élményt mesélni, mikor belepillantott a jövőjébe. Már csak azért is így van, mert spirituálisan érzékeny, sokan el is merülnek valamely ágazatában és tudatosan képezik magukat arra, hogy nyitottak és befogadóak legyenek. Az is igaz, ha baljós előjelet látnak, rettenetesen bepánikolnak és képesek ki sem tenni a lábukat az utcára, vagyis bizonyos tekintetben túl nagy jelentés tulajdonítanak álmaiknak.

MÉRLEG

A Mérlegek kíváncsi természetűek és nem zárkóznak el semmitől. Bár hajlamosak arra, ha valami bizonyítást is nyer, azt is megmagyarázzák. Vagyis ha különös álmuk volt, netán túl vannak egy beteljesedett álmon, inkább megmagyarázzák, csak ne keljen szembenézni azzal, hogy a világ nem olyan egyszerű és kiszámítható, mint gondolták. Elméleti szinten szívesen foglalkoznak ilyenekkel, de van bennük egy kis ösztönös félelem ezektől a dolgoktól. Pedig meg van hozzá a tehetségük, jobban mondva az érzékenységük, hogy belekukkolhassanak a jövőbe.

SKORPIÓ

A Skorpiók a zodiákus egyik legspirituálisabb jegye vagyis tutira gyakorolja valamilyen formában. Nem lehet kétség afelől, hogy minden álmát komolyan veszi és nagyon is odafigyel a jósálmokra, amiket egész biztosan látni szokott. Mélyen hisz az álomvilágba és jó érzéke is van ahhoz, hogy megfejtse és elemezze őket, de egyáltalán nem lesz a rabjuk, hála a józanságának. Sőt, nagyon jól tudja, mikor van jósálma – pláne, ha ő maga igyekszik előidézni! – és mikor csak a tudat alattija üzenetét fogadja.

NYILAS

A Nyilas egy kíváncsi és érdeklődő jegy. Lehet, hogy nincs nyakig elmerülve a spiritualitásban, de sok területe érdekli és valamelyiket már ki is próbálta. Az álmaira ösztönösen odafigyel, érzi, hogy melyiknek lehet komolyabb jelentősége. Jó eséllyel egyszer-kétszer már biztos belenézett a jövőbe, de neki valahol ez nagy felelősség, ezért beéri azzal, ha néha kap egy-két üzenetet vagy rádöbben valamire a tudat alattija segítségével. Spirituálisan kifejezetten érzékeny, de csapongó természet, nem tud huzamosabb ideig egy dologra figyelni, illetve egy valaminek szentelni magát, mert úgy hamar elunja magát.

VÍZÖNTŐ

Rendkívül spirituális jegy, aki minden bizonnyal jártas is az ezotériában. Nagyon is hisznek az álmokban, sőt, a legtöbbször kutatják is őket. Kielemzik őket, és mindig igyekszenek valamilyen üzenetet elcsípni belőlük. Úgy tekintenek rájuk, mint lelkük vagy az univerzum üzeneteire. Kétségkívül érzékenyek, meg van a képességük az álomlátáshoz és biztos, hogy volt is részük bennük. Ugyanakkor hajlamosak átesni a ló túloldalára és az álmaik szerint cselekedni, avagy meghozni a döntéseiket.

HALAK

A zodiákus egyik legspirituálisabb jegye. Egész biztos meg van a maga vallása vagy spirituális irányzata, amit követ. Az álmokban szentül hisz és meg van a tehetsége ahhoz, hogy a megfelelő módon értelmezze őket. Neki jó eséllyel rendszeresen vannak jövőbe látó álmai. Ha nem vigyáz, belőle is könnyen megszállott lehet és az álmai szerint élheti az életét. De semmi kétség afelől, hogy spirituálisan rettentően érzékeny és kiváló álomfejtő lehet belőle, ha kitartóan foglalkozik vele.