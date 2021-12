Nem lesz felhőtlen a karácsony mindenkinek, hullámvölgyekre számíthatunk a következő napokban

A 2021-es évben már éppen elég hullámvölggyel kellett szembenéznie mindenkinek, de a bolygók állása azt mutatja, hogy néhány csillagjegyre még mindig vár pár drámai pillanat. Ha közéjük tartozol, az utolsó napok a kozmikus káosz jegyében telhetnek – de most legalább tudod, mire számíthatsz és felkészülhetsz minden eshetőségre.

Olyan igazságokra derülhet fény a kapcsolatokról, amiket eddig eléggé mélyen eltemettünk magunkban, most viszont kénytelenek leszünk szembenézni velük. De felbukkanhatnak a korábban befejezetlen ügyek is, és könnyen lehet, hogy komoly önreflexiót kell tartanunk a saját határaink és a konfliktuskezelésünket illetően. A Szenteste pedig kimondottan kihívásokkal teli lesz, hiszen fontos döntést kell majd hozni: azt teszed, amit mások mondanak neked, vagy az ösztöneidre hallgatsz és felrázod a dolgokat? Ám bármennyire is frusztrálónak tűnik a helyzet, valójában sokkal erősebben léphetünk majd ki belőle.

Most eláruljuk, hogy milyen leckére kell odafigyelned!

BIKA

Ne lepődj meg, ha december végén egy kicsit zavartnak érzed magad, mint aki ezer felé szakadt az elmúlt hónapokban. Ez az hangulat arra kényszerít(het), hogy rugalmasabbá válj és megerősítsd a határaidat. Elképzelhető, hogy így pár ajtó majd bezáródik előtted, de semmi sem ér annyit, hogy kockáztasd miatta az egészségedet. Ráadásul, ha nem jelölöd ki a korlátaidat, akkor igazából a benned rejlő óriási potenciáloknak szabsz gátat. Ha egy projekt nem tölt már el örömmel, mondj rá nemet. Különben nem lesz időd megtalálni azt, amit valóban szívesen csinálnál.

RÁK

Oké, valószínűleg, nem örülsz majd ennek, de az év végén sajnos több konfliktusra is számíthatsz a kapcsolataidban. Egyszerűen nem marad más választásod, mint hogy tisztázd azokat a félreértéseket és sérelmeket, amik valójában már elég régóta húzódnak az életedben… Ha szereted a másikat, akkor maradj pozitív és dolgozz a viszonyotokon! Ebből rengeteget tanulhatsz magadról, ami a jövőben is a segítségedre lehet, akár egy románcodban is.

MÉRLEG

Joggal tarthatod úgy, hogy a magánéleted eléggé bonyolulttá vált így decemberre. A bolygóállás miatt ugyanis a szokásosnál is sebezhetőbb és érzékenyebb leszel. A családodban felszínre kerülhetnek olyan problémák, amik elképesztően mélyen gyökereznek. Bármennyire is rosszul hangzik, de az ünnepi időszak tökéletes alkalom arra, hogy megpróbáld ezeket feldolgozni – természetesen a rokonaid közreműködésével és támogatásával.