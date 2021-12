Ezek a nők kedvenc szexpózai

Lehet, hogy unalmasnak tűnik, de én a misszionárius pózra esküszöm. Több oka is van. Egyrészt így tudok közben csókolózni a pasimmal, ez pedig nekem iszonyú fontos, mert a nyelvünk játéka megsokszorozza számomra az élményt. Ezen felül azért is szuper ez a póz számomra, mert olyankor, amikor erősen egymáshoz tapad a testünk, az ő mozgása izgatja a csiklómat, és ez egyszerűen fergeteges. Úgyhogy hiába klassz mindenféle más megoldás is, nálam a misszionárius a nyerő – avatott be minket a 24 éves Bianka.