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Kaposvár hangulatos lánivalókkal vár.

Kaposvár látnivalói: 6+1 ok, amiért érdemes útrakelned

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 26. 12:00
Somogy vármegyehíres látnivalókKaposvár
Somogy vármegye székhelye az utóbbi évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően az ország egyik legélhetőbb és leglátványosabb városává vált. Fedezd fel velünk a Dél-Dunántúl rejtett kincsét, ahol Kaposvár látnivalói a történelmi múltat és a modern kikapcsolódási lehetőségeket ötvözik.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kaposvár látnivalói közül az első és legmeghatározóbb élmény a belváros, amelyet egy kényelmes séta keretében érdemes felfedezni. A somogyi megyeszékhely központja az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül, aminek eredményeként a Kossuth tér és a hozzá kapcsolódó sétálóutca elnyerte az ország legszebb főterének járó elismerést.

Kaposvár látnivalói a belváros sétálóutcáján és terein tárulnak fel előttünk.
Kaposvár látnivalói a történelem és a kultúra, valamint a természet és a csillagos ég szerelmesei számára is tartogatnak élményeket.
Fotó: BearFotos / Shutterstock
  • Építészeti ékszerdoboz: a belvárosban több mint kétszáz egyedülálló szecessziós és eklektikus épület található.
  • Kulturális fellegvár: a város szellemiségét Rippl-Rónai József világhírű hagyatéka és a Csiky Gergely Színház határozza meg.
  • Természeti élmények: az aktív kikapcsolódást keresőket a Deseda-tó és a Zselici Csillagoségbolt-park várja.

Kaposvár látnivalói a művészet és a történelem tükrében

Kaposvár városképét több mint kétszáz eklektikus és szecessziós épület határozza meg; ez a koncentráció építészeti szempontból is ritkaságnak számít a régióban. A teret a 40 méter magas tornyáról és harangjátékáról nevezetes Városháza neoreneszánsz tömbje, valamint a Nagyboldogasszony-székesegyház monumentális épülete keretezi. A helyiek különös figyelmet fordítanak a környezetszépítésre: a „virágos város” cím nem csupán hangzatos elnevezés, hanem a köztereket díszítő több ezer virágban és az óriás platánsorokban megnyilvánuló valóság.

A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház elülső homlokzata.
A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház 1886 óta várja a híveket. 
Fotó: BearFotos / Shutterstock

A kulturális élet központja a szecessziós stílusú Csiky Gergely Színház, amely országos hírnevét színvonalas előadásainak és neves társulatának köszönheti. A történelmi hangulatot árasztó épület mellett a város szellemi örökségének legfontosabb pillére Rippl-Rónai József munkássága. A festőművész egykori otthona, a Róma-villa a Római-hegyen várja a látogatókat. Az emlékház különlegessége a 2012-ben átadott látogatóközpont, amelyben helyet kapott a gróf Andrássy Tivadar számára tervezett szecessziós ebédlő teljes rekonstrukciója. Az eredeti belső tér a második világháborúban megsemmisült, de archív felvételek és tervek alapján sikerült újraalkotni a bútorokat, az étkészletet és a jellegzetes ólomüveg ablakokat.

A Rippl-Rónai villa homlkzata őszi környezetben.
A Római-hegyen található Rippl-Rónai villa, amelyet a festő 1908-ban vásárolt, de csak 1915-től lakott benne. 
Fotó: unknown / WIkipédia-Takkk

A történelem iránt érdeklődők számára kötelező állomás a Szentjakabi Bencés Apátság romkertje. Az 1061-ben alapított monostor maradványai között ma már modern kiállítótér és megújult szabadtéri színpad üzemel, ahol a nyári estéken színházi előadásokkal töltik meg az ódon falakat.

Aktív kikapcsolódás és természetközeli élmények

A város határában található Deseda-tó Magyarország egyik leghosszabb mesterséges állóvize, amely a horgászok mellett a természetjáróknak is tartogat érdekességeket. A Fekete István Látogatóközpont a tó különleges élővilágát mutatja be, a vízen pedig napelemes kishajóval tehetnek kirándulást az ide látogatók. A kerékpáros turizmust a folyamatosan bővülő, mintegy 80 kilométernyi úthálózat szolgálja ki, amely összeköti a várost a környező somogyi dombsággal.

A Deseda-tó naplemente idején a levegőből fotózva.
A Kaposvár határában elnyúló Deseda-tó a kaposváriak kedvelt pihenő- és üdülőhelye, ahol nyáron strand is működik. 
Fotó: anderm / Shutterstock

A vízi élmények kedvelői számára a Virágfürdő nyújt teljes körű szolgáltatást. A komplexum gyógyvizes medencékkel, szaunaparkkal és egy felülről virág alakot formázó élménystranddal várja a vendégeket.

A várostól délre fekvő Zselic egyedülálló természeti adottsága a rendkívül alacsony fényszennyezettség. A Zselici Csillagoségbolt-parkban az éjszakai égbolt olyan részletei is láthatóvá válnak, amelyek a fénnyel telt településekről észrevehetetlenek. A területen csillagvizsgáló és planetárium segíti a Tejút és a távoli galaxisok megfigyelését. Az erdők mélyén egykori vadászházakból kialakított, modern wellness-szolgáltatásokkal felszerelt szálláshelyek biztosítják a csendes pihenést. A somogyi gasztronómia helyi alapanyagokra és vadételekre épülő kínálata tesz teljessé egy kaposvári utazást.

Nézd meg, honnan indult el a Zselici Csillagoségbolt Park 2006-ban:

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