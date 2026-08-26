Kaposvár látnivalói: 6+1 ok, amiért érdemes útrakelned

Kaposvár látnivalói közül az első és legmeghatározóbb élmény a belváros, amelyet egy kényelmes séta keretében érdemes felfedezni. A somogyi megyeszékhely központja az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül, aminek eredményeként a Kossuth tér és a hozzá kapcsolódó sétálóutca elnyerte az ország legszebb főterének járó elismerést.

Kaposvár látnivalói a történelem és a kultúra, valamint a természet és a csillagos ég szerelmesei számára is tartogatnak élményeket.

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Építészeti ékszerdoboz: a belvárosban több mint kétszáz egyedülálló szecessziós és eklektikus épület található.

a belvárosban több mint kétszáz egyedülálló szecessziós és eklektikus épület található. Kulturális fellegvár: a város szellemiségét Rippl-Rónai József világhírű hagyatéka és a Csiky Gergely Színház határozza meg.

a város szellemiségét Rippl-Rónai József világhírű hagyatéka és a Csiky Gergely Színház határozza meg. Természeti élmények: az aktív kikapcsolódást keresőket a Deseda-tó és a Zselici Csillagoségbolt-park várja.

Kaposvár látnivalói a művészet és a történelem tükrében

Kaposvár városképét több mint kétszáz eklektikus és szecessziós épület határozza meg; ez a koncentráció építészeti szempontból is ritkaságnak számít a régióban. A teret a 40 méter magas tornyáról és harangjátékáról nevezetes Városháza neoreneszánsz tömbje, valamint a Nagyboldogasszony-székesegyház monumentális épülete keretezi. A helyiek különös figyelmet fordítanak a környezetszépítésre: a „virágos város” cím nem csupán hangzatos elnevezés, hanem a köztereket díszítő több ezer virágban és az óriás platánsorokban megnyilvánuló valóság.

A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyház 1886 óta várja a híveket.

Fotó: BearFotos / Shutterstock

A kulturális élet központja a szecessziós stílusú Csiky Gergely Színház, amely országos hírnevét színvonalas előadásainak és neves társulatának köszönheti. A történelmi hangulatot árasztó épület mellett a város szellemi örökségének legfontosabb pillére Rippl-Rónai József munkássága. A festőművész egykori otthona, a Róma-villa a Római-hegyen várja a látogatókat. Az emlékház különlegessége a 2012-ben átadott látogatóközpont, amelyben helyet kapott a gróf Andrássy Tivadar számára tervezett szecessziós ebédlő teljes rekonstrukciója. Az eredeti belső tér a második világháborúban megsemmisült, de archív felvételek és tervek alapján sikerült újraalkotni a bútorokat, az étkészletet és a jellegzetes ólomüveg ablakokat.