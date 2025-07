Óriási a baj! Leállt Eddie Redmayne filmjének forgatása: többszázan maradtak munka nélkül

Több millió dollár úszott el, továbbá többszáz filmes munkája Lengyelországban. Az Oscar-díjas Eddie Redmayne és a Later the War című film komplett stábja lett munkanélküli, miután egyik napról a másikra leállították a film forgatását. A Meryl Streepet is drogos mámorba terelő Charlie Kaufman legújabb szürreális filmje úgy tűnik, örökre a kukában marad.

Eddie Redmayne felesége mellett töltheti a szabadidejét, miután munkanélküli lett (Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

Eddie Redmayne munkanélküli

A Sakál napja című Skyshowtime sikersorozat főszereplője mielőtt nekilátna a kémszéria második évadának, még bevállalta az Adaptáció és az Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmek írójának legújabb filmjét, a Later the War című alkotást. A sztori szerint Redmayne egy álomgyárost játszik a filmben, akinek saját gyára van, ám egy nap úgy dönt, inkább rémálmokat gyárt az embereknek. Kaufman filmjeit ismerve már mindenki arra várt, hogy 2026 egyik legnagyobb sikere lesz a Later the War. A tervek szerint májusban kezdődött volna a forgatás, de sokaknak már az fura volt, hogy két hónappal később is "csak" előkészületben van a film az imdb.com információi szerint. A filmstories.co.uk azonban nemrégiben megszellőztette, hogy a produkció konkrétan a startpisztoly eldördülése után le is állt. A producerek addigra több millió dollárt költöttek a színészékre, a stábra és a díszletekre, ám egyik napról a másikra leállították a forgatást.

Az Eddie Redmayne-filmek készítése alatt még sosem történt hasonló (Fotó: KGC-158)

Mi lesz Eddie Redmayne filmjével?

Az angol filmes lap szerint a produkció lengyel támogatásban részesült, amely segített biztosítani a film elkészítéséhez szükséges finanszírozást. Azonban egyértelmű, hogy valami félrecsúszott, arról azonban, hogy a producerek hátráltak ki vagy az állami támogatás állt le, még nem közöltek információkat. Mindenesetre a film még mindig előkészületi stádiumban van...

Miben láthatjuk Eddie Redmayne-t?

A Mindenség elmélete című filmért Oscarral jutalmazott 43 éves színész korábban már leforgatta a hamarosan a #metoo-nak beintő Julia Roberts társaságában a Panic Carefully című thrillert, amiben Joe Alwyn és Elizabeth Olsen a partnereik. A filmnek még nincs hivatalos leírása, minden bizonnyal 2026-ban érkezik majd a mozikba.