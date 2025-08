Kockázat vagy öngyilkos küldetés? Hatalmas bukás lehet az új Bosszúállók mozi

A Disney nagy álmodói ismét nem fogták vissza magukat, sőt a legújabb Marvel filmmel olyat vállaltak, amit eddig sosem mertek. A Bosszúállók: Ítéletnapra nem csak hogy számos ikonikus karaktert visszahoznak, az új szereplők mellé, de valószínűleg a látványon sem fognak spórolni. Ehhez persze pénz kell, amit kaptak is, de a szakértők szerint horribilis 1 milliárd dolláros büdzsét aligha fogja visszahozni a film. Persze a Marvelnek sikerült már néhányszor meglepni a rajongókat - írta az Origo.

A Bosszúállók: Ítéletnap olyan büdzsét kapott, amitől mindenkinek leesett az álla (Fotó: Photo12 via AFP / AFP)

Azok után, hogy a Bosszúállók: Végjáték után kiadott Marvel mozik nagy része hatalmas ráfizetés volt a Disney-nek, meglepő, hogy az új részre 1 milliárd dolláros keretet szánnak. A stúdió, miután a legutóbbi bukáson több százmilliót vesztett, úgy döntött mindent feltesz egy lapra, és a világ hivatalosan eddigi legdrágább filmjét készíti el. Ezelőtt ugyanis ezt a címet a Star Wars: Ébredő erő birtokolta, a maga 447 millió dolláros végösszegével. Akkor a megérzés bejött, ugyanis a jedik és sithek történetének folytatása 2 milliárdot kaszált, ezzel 400 milliót hozva a konyhára. Ám az Ítéletnap ekkora bevétellel még épp csak nullára hozná ki a stúdiót, profitról szó sincs.

A Bosszúállók: Ítéletnap elképesztő sztárparádét ígér

Azt persze már a bejelentésből megtudattuk, hogy a film rengeteg régi és új karaktert előránt majd a multiverzumból, amihez bizony a sztárokra is szükség van. A rajongók legnagyobb örömére Robert Downey Jr. is visszatér a Marvel univerzumba, igaz most nem Vasember páncélját ölti fel. Ehhez persze nem csak a fanok szeretete, hanem rengeteg pénz is kellett, ugyanis a pletykák szerint csak az ő fizetése 75-100 millióra rúg, így a sztárok együttes gázsija valahol 400 millió dollár környékén lehet. És ebben még nincs benne semmilyen más költség. Így már érthető az 1 milliárdos keret, ugye?

Robert Downey Jr. egymaga az összes sztárgázsi közel negyedét viszi haza, a visszatérésért cserébe (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Ezek a Marvelek bukták a legnagyobbat

