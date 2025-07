A Fantasztikus 4-es filmből kivágták John Malkovich-ot – a rendező megszólalt

Július 24-én érkezik a mozikba a Marvel következő nagy dobása, A Fantasztikus 4-es: Első lépések, amely nemcsak a négytagú szupercsapat újabb újraértelmezése lesz, hanem a stúdió következő gigászi történetívének nyitánya is. A produkció lavinát indíthat el a Marvel-univerzumban: jövőre már érkezik is a Tom Holland-féle Pókember: Egy új nappal, valamint az Ítéletnap című Bosszúállók-film, amelyben újra láthatjuk Robert Downey Jr.-t is – 60 felett, mégis csúcsformában – írja az Origo.

A Fantasztikus 4-es új része John Malkovich nélkül lesz látható (Fotó: imdb)

A Fantasztikus 4-es rendezője meggondolta magát

A Fantasztikus Négyes színészgárdája is bivalyerős lett: ott lesz Pedro Pascal, a The Last of Us Emmy-jelölt sztárja, Joseph Quinn a Stranger Things-ből, valamint Vanessa Kirby, aki a Mundruczó Kornél rendezte Pieces of a Woman-ben nyújtott emlékezetes alakítást. Egy név azonban fájóan hiányzik majd a stáblistáról: John Malkovich. Pedig a Marvel-rajongók már izgatottan várták a legendás színész bemutatkozását a képregényfilmek világában. A tervek szerint Malkovich a Marvel-univerzum egyik klasszikus gonosztevőjét, a Vörös Szellemet alakította volna a film nyitányában egy hosszú, látványos szekvencia központi figurájaként. Azonban a rendező, Matt Shakman döntése – vagy épp a stúdió nyomása – miatt a játékidőt radikálisan csökkenteni kellett, így Malkovich teljes szereplését kivágták. Egy képkockányi jelenet sem maradt a filmben.

A rendező maga is szívszorító döntésként jellemezte a vágást:

Szívszorító volt, hogy nem kerülhetett be a film végső változatába, mert ő az egyik kedvenc színészem, és az egyik legnagyobb inspirációm. Olyasvalaki, aki a színház, a film és a televízió határvonalán mozog, nincs nálánál inspirálóbb személy. Amit színészként a színpadon, rendezőként a színházban és a filmben, valamint filmszínészként hihetetlen tehetséggel elért, az lenyűgöző. Megtiszteltetés volt, hogy eljött és játszott

– mondta Shakman a Variety-nek.

Pedig John Malkovich végre elvállalt egy képregényfilmes szerepet... (Fotó: JLPPA / Bestimage / Norhfoto)

John Malkovich csalódott

John Malkovich neve régóta kering a Marvel-körökben. Még a 2010-es évek elején is tárgyalt a stúdióval, hogy elvállalja a Pókember 4-ben a Keselyű szerepét Sam Raimi rendezésében. Akkor a film végül sosem készült el a Sony és Raimi közötti viták miatt. Most pedig, amikor végre elvállalt egy képregényfilmes szerepet, a jeleneteit – gyakorlatilag a teljes részvételét – kivágták.