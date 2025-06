/Sydney Sweeney betépve hisztizik és üti az anyját: a színésznő vadállattá változott Julianne Moore oldalán

A film rendezője korábban már villantott egy sorozatban, de az egész estés mozi nem az ő világa (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jó játék egy teljesen felesleges szerepben...

Ezzel sajnos Sydney Sweeney rendesen meg is szenved, ugyanis vagy sírni kell vagy artikulálatlanul őrjöngenie, de szerepet nem igazán írtak a színésznőnek. Julianne Moore azon kevés színésznők egyike, akiknek még ezt a hihetetlenül naiv, majd egyszer csak szuperhőssé változó anyakaraktert is elhisszük, de csak szódával, mert itt-ott nagyon rezeg a léc. Mellette a jobb sorsa érdemes Domhnall Gleeson gonoszkodik, Fiona Shaw pedig bebizonyítja, hogy még egy majdnem teljesen felesleges szerepben is képes uralni a vásznat.

Az Echo Valley tényleg jobb lett volna sorozatként, így egy 105 perces be nem váltott ígéret lett, középszerű thriller, ami egy szombat este vagy vasárnap délután teljesen jó "bambulós" filmnek, mérsékelt csavarjai nagyjából kiszámíthatók, amik meg nem, azok azért, mert nincsenek felépítve rendesen. A film végére leginkább a bizarr jelző a legmegfelelőbb, amire már minden jóérzésű ember azon gondolkozik, hogy lakcímet és nevet vált, csak Claire ne jöjjön újra a közelünkbe.

10/5,5

Az Echo Valley az Apple TV+ kínálatában érhető el.