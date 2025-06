/Jöhetnek a piros bikinik és kockahasak: készül a Baywatch folytatása

Ki ne emlékezne David Hasselhoff prémes mellkasára vagy Erika Eleniak vagy a mostanában drámai színészként bizonyító Pamela Anderson piros bikinis domborulataira? A Baywatch visszatér, hiszen a kilencvenes évek egyik legnagyobb sikersorozata volt, ahol a formás idomok mellett az izgalomra és az emberi drámákra is igyekeztek hangsúlyt fektetni a készítők. A 2001-es finálé óta közel 25 év telt és, most úgy tűnik, a kerek évfordulót a sorozat újragondolt verziójával ünnepelhetik a rajongók, ugyanis gőzerővel készül a reboot.

A legendás Baywatch szereposztása megmaradna a remake-ben is (Fotó: dpa all american tv)

Visszatér a Baywatch

Nem is csoda, mivel a digitális platformonokon és a tévében is kiemelkedő nézettséggel mennek a Baywatch ismétlések, több mint 20 év elteltével is. A sorozat producere, Bob McCourt friss nyilatkozata szerint sikerült 2 év után megállapodni a Fox stúdióval.

Sikerült egy előremutató megbeszélést tartanunk a Foxszal a Baywatch újraindításával kapcsolatban

- mondta McCourt, aki már egy igazi íróveteránnal, Matt Nixszel dolgozik az új évad forgatókönyvén. Nix olyan sorozatokat jegyez, mint a Minden lében négy kanál illetve az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett True Lies: Két tűz között című filmből készült széria.

Pamela Anderson mellbedobással vitte a sorozatot (Fotó: Entertainment Pictures)

A hírek szerint a Baywatch sztárjai mind komoly érdeklődést mutatnak arra, hogy valamilyen formában visszatérjenek az új szériában, miközben már keresik az új kockáshasú színészeket és feszes fenekű színésznőket a főbb szerepekre. Sok kritika érte a sorozatot korábban a szexizmusáért, az alkotók erre is kitértek, hogy igyekeznek a mai generációnak is megfelelni, és kevésbé szexualizálni a férfiakat és a nőket az új szériában.

Már keresik az új vízi mentőket a szériához (Fotó: Globe Photos)

Pontos premieridőpontja illetve, hogy kik fognak lassítva futni a kaliforniai tengerparton Hasselhoff, Anderson és Eleniak helyett, még nincs bejelentve az új Baywatch kapcsán, de sokan azt remélik, hogy jövő ősszel már kijöhetnek az első részek, 25 évvel a finálé után.

Addig is itt egy kis emlékeztető: