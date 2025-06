Elképesztő sztárdömping a Balerina című film premierjén – Galéria

A 2014-ben bemutatott John Wick című hollywoodi akciófilm akkora sikert aratott, hogy azóta megélt két folytatást és egy Balerina című különálló epizódot, ami június 5-től tekinthető meg a magyar mozikban. Az akciószéria nyomán az említett alkotások mellett már egy televíziós sorozat is készült, ami szintúgy szép sikereket ért el.

A Balerina 2025-ös hazai bemutatóján Csuti és kedvese, Sudár Bianka is részt vettek (Fotó: Kovács Dávid)

A Balerina filmre rengeteg magyar híresség volt kíváncsi

A többek között Ana de Armas és Keanu Reeves nevével fémjelzett film eddig igazán jó visszajelzéseket kapott a külföldi nézőktől és kritikusoktól, így várhatóan itthon is sokan fogják megtekinteni. A John Wick filmes univerzuma híres a letaglózó akciójeleneteiről, valamint a kendőzetlen erőszak ábrázolásáról. Ennek köszönhetően sokak azt gondolnák, hogy csak az adrenalin kedvelők mennek el megnézni a mozikban, mégis a premieren rengeteg olyan híresség is megjelent, aki nem számított durva alkotásra. A Balerina című film itthoni bemutatóján többek között olyan sztárok vettek részt, mint Marsi Anikó, Csuti párja társaságában, továbbá a Házasság első látásra szereplői is.

