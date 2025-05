Gyerekkori levelezőtársához ment feleségül a hollywoodi sztárszínésznő

Szorongó lelki alkat

A karrierem első öt évében meg voltam győződve arról, hogy minden egyes stábtag a kamera mögött egy kis jegyzetfüzetet tart a kezében, és egytől tízig osztályozza az alakításomat minden felvétel alkalmával

– nyilatkozta a színésznő a szorongásairól, amiken nehéz volt túllépnie, és máig sem sikerült teljesen.

A gyerekkori levelezőtársához ment feleségül

A Llewyn Davis világa című film munkálatai közben szerettek egymásba Marcus Mumford zenésszel, a Mumford & Sons folk-rock banda frontemberével. De nem ekkor ismerkedtek össze: már gyerekkorukban is levelezőtársak voltak, csak aztán megszakadt köztük a kapcsolat. A házasságuk 2012 óta tart, három gyerekük született.

Személyes okok miatt is jótékonykodik Carey Mulligan

Az egyik nagymamája élete utolsó 17 évét Alzheimer-kórral élte le, és ez nagy hatást gyakorolt Carey Mulliganre is. 2012 óta az Alzheimer’s Society nevű szervezet nagykövete, és ilyen minőségében is igyekszik felhívni a figyelmet erre a betegségre, miközben adományokat gyűjt a kutatásokra és a betegek életkörülményeinek segítésére.

Legtöbb elismerését az Egy lányról című filmért kapta Fotó: g90

Narniába készül Carey Mulligan

Az utóbbi néhány évben csupa olyan filmben szerepelt, amelyek a streamingszolgálatók különleges produkcióinak számítottak. Ilyen volt a Maestro vagy a mindenkit is sokkoló Saltburn és Az űrhajós is. Legközelebb pedig a Balhé című sorozat 2. évadának egyik főszereplőjeként láthatjuk majd. Már előkészület alatt áll egy következő Narnia-mozifilm is, amibe nem akármilyen alkotótársakkal vág bele: a rendező Greta Gerwig (Barbie, Kisasszonyok), a szereplők között pedig ott lesz a háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep és Daniel Craig is felbukkan.

https://www.youtube.com/watch?v=a45M0mnKyJ4&pp=ygURbWFlc3RybyBlbMWRemV0ZXM%3D