Így jöhet el a világvége: 100 milliókat fenyeget a klímaapokalipszis

A Direct One kínálatában látható, a CANAL+ gyártásában készült sikersorozat egy talán nem is túl utópisztikus jövőképet mutat be arról, mi lesz a part menti országok sorsa a tengerszint-növekedés következtében. A Mint a családunk kapcsán Bart István klímapolitikai szakértő elárulta, mire számíthat az emberiség a sorozatban is látható klímakatasztrófa esetén.