Súlyos betegséggel él együtt a Smith ügynököt játszó színész

Tündét játszott el a legtöbbször

A karrierje leggyakoribb szerepe Elrond, a középföldei tünde előkelőség. Először A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége esetében bújt a karakter bőrébe, majd a trilógia további filmjeiben is felbukkant, ahogy A hobbit-filmek két részében is. A sor ezzel még nem ért véget, két videojátékban is közreműködött Elrondként, a hangját adva a figurának.

A gyerekei az anyjuk vezetéknevét kapták

1984 óta él párkapcsolatban Katrina Greenwooddal, de sosem házasodtak össze. Nem tartják fontosnak, hogy papír is hitelesítse a kapcsolatukat, esetleg majd nagyon öregen, poénból tartanak egy esküvőt. Két gyerekük született, akik a Greenwood vezetéknevet kapták, mert a szülők ezzel is ki akarták fejezni a lázadásukat a férfiközpontú hagyományok ellen.

A másik híres szerepe Elrond, a Gyűrűk ura és A hobbit filmekben Fotó: KPA Honorar & Belege

Az unokahúga is hollywoodi sztár lett

Az egyik fia, Harry Greenwood is követte a színészi pályán, de aki igazán sikeres lett a családja fiatalabb generációjából, az a Samara Weaving nevű unokahúga. A Mystery Road című filmben együtt is játszottak, Samara Weaving pedig azóta olyan hollywoodi sikerfilmekben kapott komoly szerepet, mint az Aki bújt, a Babylon, vagy a Kilenc idegen.

Visszatér a sikerszerepéhez

A magyar mozikban a 2018-as Ragadozó városok szereplőjeként láthattuk utoljára, de népszerű szériában a közelmúltban is felbukkant: az Utolsó befutók kémsorozat öt epizódjában játszott 2024-ben. Az itteni karakteréhez visszatér az ezután érkező évadban, de már készül a Priscilla második része is.