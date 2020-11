Nyelőcsőbetegséggel kezelik az ismét kórházba került Törőcsiket

Kórházba került Törőcsik András, az Újpesti Dózsa egykori 45-szörös válogatott labdarúgója, akinek egy korábbi betegsége újult ki.

Kórházba került Törőcsik András, az Újpesti Dózsa egykori 45-szörös válogatott labdarúgója, akinek egy korábbi betegsége újult ki.

Mindannyiszor, amikor a korábban két agyműtéten átesett 65 éves Törőcsik András ról esik szó, az egyszeri drukker első kérdése: komoly a baj? Tény, hogy a népszerű Kese szombaton kórházba került, mi­után az őt kezelő gyúró és tera­peuta, Pintér István már péntek este észlelte, hogy lázas és kö­hög.







Pintér István (balról) már hosszú ideje segíti Törôt a gyógyulásban © Móricz István

– Mielőtt kérdezi, hadd tudassam, Andris nem vírusbeteg – mondja Pintér István a Borsnak.

Egy régebbi betegsége újult ki. A nyelőcsövében sebek találhatók, és mivel mostanában köhög, ezek a sebek felszakadtak. Emiatt az étkezés is nehezebben megy a szokottnál. Engem persze megnyugtatott, amint láttam, hogy a saját lábán ment a mentőautóhoz.

Pintér úgy tudja, hogy az egykori extraklasszist a SOTE sürgősségi betegellátó osztályára szállították, ott kezelik tovább, de egyelőre nem látogathatja senki.

– Hadd jelentsem ki, hogy András egészségi állapota nem ad okot aggodalomra – tette hozzá a terapeuta. – Remélem, betegsége múlandó, és hamarosan együtt folytathatjuk a regenerációs edzéseket.

Az újpesti Szurkolók Baráti Körének vezetője, Tóth András tudja, hogy kórházban ápolják az újpestiek kedvencét, és megragadta az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjon az UTE-nak.

– A klub bő egy éve önzetlenül támogatja, nem kis összeggel, Andris gyógykezeltetését – fogalmazott Tóth András. – Mindamellett Zámbó Sándor, Juhász Péter és jómagam is köszönettel tartozunk neki, hiszen – tudva nem túl magas nyugdíjunkról – minket is segít anyagilag. Még Pintér Istvánt is alkalmazza gyúróként az UTE utánpótlás-együtteseinél, ezért mindannyian hálásak va­gyunk.