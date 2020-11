Leo Messi nem ér fel Félix tündökléséhez

Habár a fővárosiak nagyon régen, 2010 feb­ruárjában tudták legutóbb legyőzni bajnoki meccsen a katalánokat (a BL-ben 2014-ben és 2016-ban is megverték őket hazai pályán), ezúttal bármily meglepő ezt kijelenteni, de ők a mérkőzés esélyesei. Az Atlético ugyanis 23 La Liga-meccs óta nem kapott ki, de ami ennél is többet mond, hogy vesztett pontok tekintetében a legjobban áll a bajnokságban, hét találkozó alatt hat egységgel többet szerzett a Barcelonánál, és ami ritkán fordul elő, kettővel többször vette be az ellenfelek kapuját, mint hétvégi riválisa.







Mióta Félix kötetlenebb szerepet kapott Simeonétól, szárnyal az Atlétcióban © AFP

Ez annak köszönhető, hogy Diego Simeone változtatott a támadószek­cióján, és az eddig erőltetett egycsatáros formáció helyett a Joao Félix, Luis Suárez, Marcos Llorente trióval rohamoz, ami szuperül működik. Ugyan a hatékony hármasból ezúttal a koronavírusos Suárez hiányozni fog, és így nem találkozhat barátjával, Lionel Messivel a pályán ellenfélként, és nem vehet revánsot korábbi klubján, amiért dicstelenül elüldözték, Diego Costa bevetésre kész a helyén.

Ezzel szemben Barcelonában folyamatos a feszültség az anyagi gondok miatt.

Messi ismét kifakadt: elege van, hogy azzal vádolják, ő irányítja a klubot a háttérből, és mindenért őt hibáztatják. Igaz, az idény végén minden bizonnyal távozó argentin sztár azt nem tagadhatja, hogy támadótársával, Antoine Griezmannal alakíthatott volna ki barátságosabb kapcsolatot is.







Messi küzd, hajt, de nem érzi töké- letesen magát Barcelonában © AFP

Csoda ha ezek fényében az Atléticót tartják a meccs esélyesének, és jelenleg a bajnoki cím legnagyobb várományosának?

Messi vs Félix