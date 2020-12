Kovács Kokó István visszatér a ringbe

Jövő pénteken a budapesti Sterbinszky Amália sportcsarnokban rendezi második profi ökölvívó gálájt a New School Promotion, ahol Kokó lesz a szupervizor.

Az est főmeccsén Bacskai Balázs a német Nick Klappert ellen a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címéért küzd. A találkozó szupervizora pedig Kovács Kokó István olimpiai bajnok bunyós lesz.







A boksztól azért nem szakadt el teljesen © MTI

Az eseményen egy igazi magyar rangadó is helyet kap: Kis Máté és Szili István az IBO betöltetlen nagyközépsúlyú interkontinentális bajnoki övéért csap össze. A pandémiás helyzet miatt a ringbíró és a pontozóbírók is magyarok. Kisék szupervizora a profi bokszból tavaly kivonult Felix Promotion tulajdonosa, Rácz Félix, aki amellett, hogy korábban mindkét főszereplő karrierjét irányította, szerepet vállalt az összecsapás létrejöttében is.

– A kapcsolatrendszeremmel beálltam a bunyósok mögé – újságolja Rácz. – Ott leszek a mérlegelésnél, felügyelem a bíráskodást, figyelem, hogy a meccs során egyik bokszoló irányába se legyen pontozói „elhajlás.”