Inog a City kispadja Guardiola alatt

Újra összeállhat a Barcelona korábbi sikercsapata. Iniestával, Xavival, Puyollal és Guardiolával bírnák maradásra Lionel Messit.

A Barcelona egyik lehetséges, ha nem a legesélyesebb elnökjelöltje, Víctor Font

visszacsábítaná a katalán klubhoz a Manchester City focicsapatának vezetőedzőjét, Pep Guardiolát.

Nem titkolt a szándéka, így bírná maradásra a távozni akaró sztárfocistát, Lionel Messit, akinek jövő nyáron lejár a szerződése a katalánoknál.

A spanyol tréner négy évig irányította a Barcát, amely az egyik legsikeresebb korszakát élte akkor, összesen 14 tró­feát zsebelt be . Bár Guardiola többször hangsúlyozta, szívesen maradna Manchesterben, mert jól érzi magát, mégsem biztos a jövője.







Guardiola (balról) és Messi korábban nagyon megértették egymást, nem csoda, ha ismét együtt szeretnék látni őket a Barcelonánál © AFP

A milliárdos klub vezetősége egyelőre nem töri magát, hogy meghosszabbítsa a 49 éves tréner 2021-ben lejáró szerződését, ennek pedig minden bi­zonnyal az az oka, hogy az új szezonban szenved a csapat .

Mindössze a 13. helyen állnak az angol bajnokságban, öt találkozón csupán két győzelmet arattak.

Ráadásul az elmúlt négy évben egyszer sem sikerült még az elődöntőig sem eljutniuk a BL-ben, pedig a játékoskeret ezt indokolná.

Távozását az is elősegítheti, hogy Font nemcsak őt, ha­nem a többi nagyágyút, köztük Iniestát, Xavit és Puyolt is visszacsábítaná a Barcához, tehát Guardiola újra együtt dolgozhatna korábbi húzóembereivel. Az elnökjelölt elképzelése szerint a katari Al Sadd trénere, Xavi lenne a má­sod­edző, míg Puyol a sportigazgatói posztot töltené be.

– Az a szándékunk, hogy egy erős csapatot és egy versenyké­pes projektet valósítsunk meg. Eb­ben segítségünkre lehetnek a klub korábbi legendái – mondta az elnökjelölt, aki külön kitért a hatszoros aranylabdásra is. – Az egyetlen dolog, amit Mes­si­nek tudnia kell, hogy része lesz az új munkának, amelynek