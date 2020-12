„Imádkozzunk Schumiért!” – Nagyobb a baj, mint gondoltuk?

Schumacher jó barátja beszélt a Forma 1-es legenda állapotáról.

Mick Schumacher a Forma-1 zárófutamán bemutatkozott a Haas versenyzőjeként. Ennek kapcsán újra vitatéma lett a 21 éves ifjú édesapja, Michael Schumacher hogyléte. A lassan hét évvel ezelőtti síbalesete óta ápolásra szoruló legendás autóversenyzőről Jean Todt nemrég kikotyogta: együtt szokták nézni tévén a versenyeket, és szerinte Schumi felfogja a fia sikereit. Ross Brawn azonban most lehűtötte a kedélyeket.







Michael Schumacher és Ross Brawn © AFP