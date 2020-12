Gazdag gyerekek: Helikopterrel járt suliba Abramovics lánya

Lesz miből karácsonyi ajándékkal meglepni hét gyermekét Roman Abramovicsnak. No de kik a Chelsea futballklub orosz–izra- eli–brit tulajdonosának gyermekei?

A két legfiatalabb közül a 17 éves Ilja most próbál angol egyetemet választani magának, a hatesztendős Aaron az általános iskola padját koptatja. A további öt gyerek közül a legidősebb, Anna filozófiát ta­nult a Columbia Egyetemen.

Kerek tíz éve a családi tanács rá­pirított, figyelmeztette, hogy Nyikolaj Lazarevvel ugyan eljegyzést köthet, de azonnal kitagadják, ha hozzámegy. Következésképpen nem is tette ezt, és jelenleg New Yorkban él.







Anna igazán fényűző életet él © GettyImages

Amúgy legendák szólnak arról, hogy kö­zépiskolás korában helikopter, olykor pedig külön sofőrrel egy óriási limuzin szállította suliba. A 27 esztendős Arkagyij – édesapjához hasonlóan megrögzött futballrajongó – gyakran nézi a Stamford Bridge-n a Chelsea meccseit.

Ő maga is klubvásárláson törte a fejét, a CSZKA Moszkvára, FC Copenhagenre támadt gusztusa. Dollármillióit oroszországi zöldségfarmok, óriási mezőgazdasági üvegházak létrehozásába fektette. A banki szektor és az energiaipar is vonzza, nem kis összegeket helyez ki azokba. Amellett a Gazprom jelentős részvénypakettjét bir­tokolja.







Szofia a család fekete báránya © GettyImages

A 25 éves Szofija az Abramovics família „vásott gyermeke”. A Royal Holloway Egyetemen végzett, menedzsmentet és marketinget tanult. Jószerével nincs londoni buli, amelyikből kimaradna. Közösségi oldalain előszeretettel mutogatja tekintélyes méretű kebleit, és vakációra csak­is a Maldív-szigeteken lévő One and Only Reethi Rah nevű szállóba jár, ahol 3000 fontot (1,2 millió Ft) kérnek el egy éjszakára. Amellett a lovas díjugrató sportban ismert egyéniség, Dora, Billy Fraulein és Zanzibar hátán rajtol a viadalokon.

A két évvel fiatalabb Arina nála is tehetségesebb díjugrató, ezt érzi a papája is, hiszen Abramovics 50 ezer fontot (2 millió Ft) fizetett a Raon Gelding nevű négylábúért. Arina azon töri a fejét, hogy Ausztráliába költözik, hogy ott állatorvosnak tanuljon.