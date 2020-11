Cristiano Ronaldo hiánya miatt pereltek a dél-koreaiak - és nyertek

Tavaly nyáron a Koreai Köztársaságban játszott bemutató meccseket a Juventus labdarúgó-csapata, de mivel Cristiano Ronaldo nem lépett gyepre egy 3-3-as szöuli meccsen, 162 drukker pert indított. Sikerrel, ugyanis nyertek.

Tavaly nyáron a Koreai Köztársaságban játszott bemutató meccseket a Juventus labdarúgó-csapata, de mivel Cristiano Ronaldo nem lépett gyepre egy 3-3-as szöuli meccsen, 162 drukker pert indított. Sikerrel, ugyanis nyertek.

A legnagyobb vonzerőt természetesen a portugál válogatott játékos futballja jelentette a dél-koreai nézők számára , és mivel a The Fasta nevű promóciós cég az ő nevével reklámozta a Juventus derbijét, a 65 ezer jegy kivétel nélkül el is kelt.







Sokba kerül, amiért Cristiano Ronaldo nem játszott © AFP

A meccs rendben lement, 3-3-ra végzett az olasz bajnok a K-League All Stars együttesével, csakhogy az aranylabdás Ronaldo valamilyen ok miatt nem lépett pályára, mindvégig a kispadon üldögélt.