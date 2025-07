Sírva vallott gyötrelmes múltjáról a teniszvilág új ünnepelt szépsége

Carson Branstine modellként és kézbesítőként dolgozott, hogy finanszírozza teniszpályafutását. A 24 éves kanadai játékos Wimbledonban a főtáblára jutott, és az első fordulóban ugyan kikapott a világelső fehérorosz Arina Szabalenkától, de ezzel együtt is 66 ezer fontot, közel 30 millió forintot kaszált.

Carson Branstine történetére felfigyelt a teniszvilág. Fotó: Tim Clayton

Pedig az előzmények semmi jót nem sejtettek. A Szabalenka elleni vereség után Branstine elárulta, pár éve sírva fakadt, amikor csak 26 dollár (8-9 ezer forint) maradt a bankszámláján. Innen jutott el Wimbledonba - írja a The Sun.

Amikor ITF-tornákon játszol és fiatalon egyedül finanszírozod az életedet, minden nagyon drága. Dél-Kaliforniában élek, már a tankolás is komolyan megterhelte a pénztárcámat. Emlékszem, egyik reggel, pár héttel az első WTA-versenyem előtt, megnéztem a bankszámlámat, és csak 26 dollár volt rajta. Azon gondolkodtam, hogyan fogom finanszírozni a tornát? Sírtam. Felhívtam a barátaimat, a szüleimet nem mertem, mert nagyon dühösek lettek volna. Semmit sem akartam kérni tőlük, mindent magam akartam elérni, a teniszből. Azt mondtam magamnak: „Ne gondolkodj túl sokat. Csináld!” Edzés után körbejártam Los Angelest, vacsorát szállítottam az embereknek. Így tartottam el magam

- mesélte Branstine, akit „Wimbledon legszebb debütánsának” neveztek.

Carson Branstine Wimbledon szépe

Az ételfutárként végzett munkája mellett különböző módszereket talált teniszpályafutásának finanszírozására. Modellként is dolgozott, társadalom-tudományi, etikai és jogi diplomát szerzett, valamint filozófia és sportmenedzsment melléktantárgyakat is végzett. Sőt, egy ügyvédnek is segédkezett, bíróságra járt, és családjogi ügyeken dolgozott. Ma pedig valóban Wimbledon legszebb újonc játékosaként emlegetik!