Kiszivárgott egy videó, Szoboszlai Dominik a feleségével ünnepelt

Május 25. pirosbetűs nap lett Szoboszlai Dominik életében. A Liverpool magyar labdarúgója a Crystal Palace elleni bajnoki után emelhette magasba a bajnoki trófeát, s első magyarként átvehette a Premier League aranyérmét is. A boldog percekben családja is osztozott vele, ott volt a pályán az ünnepi percekben édesapja, édesanyja és felesége, Buzsik Borka is.

Szoboszlai Dominik évekig várt erre a pillanatra / Fotó: AFP

A televíziós közvetítésen lehetett látni, készültek olyan fotók, ahol a Szoboszlai-család a bajnoki serleggel együtt pózol. Sőt, Borka is lefotózta szerelmét szüleivel. Érdekesség, hogy ezeket a képeket még sem a labdarúgó, sem közös gyermeküket váró felesége sem osztotta meg közösségi oldalán. Mindössze egy közös kép volt látható a házaspárról, az is 24 órán át látható történetben. Most egy szurkolói videó került fel a TikTok-ra, ezen látható Dominik, Borka társaságában az öröm és az ünnep pillanataiban.

Nyáron érkezik Szoboszlai babája

A labdarúgó a Brightonnak lőtt csodagólja után tudatta a világgal, édesapa lesz. Azt követően közös képeket is posztoltak a várandós Borkával. A hírek szerint a pici nyáron születik meg.