„Sírástól fojtogatva beszéltem, a szemünk láttára halt meg" - karrierje traumájáról beszélt a magyar riporter

Szinte hihetetlen, de eredetileg ezt a BEK-döntőt nem Gulyás László, hanem Knézy Jenő közvetítette volna a Magyar Televízióban. Néhány héttel a május 29-i finálé előtt azonban Gulyás azt javasolta Knézynek, hogy cseréljenek. Azaz a Gulyásra kiosztott KEK-döntőt, a Rapid Wien és az Everton összecsapását Knézy közvetítse, a Liverpool és a Juventus BEK-döntőjét pedig Gulyás. Knézy ráállt a cserére, pedig ha nem így tesz, talán minden másképpen történik.

39-en vesztették életüket az 1985-ös BEK-döntő előtt Fotó: David Cannon

„A meccs napjának délelőttjén némi hangulatfigyelésre még bementem a belvárosba – emlékezett vissza az MTV riportere, Gulyás László. – Addigra már az angol és az olasz szurkolók is megérkeztek. Némi szorongással figyeltem a Liverpool-szurkolókat, akik jelentős mennyiségű alkohol (főleg sör) elfogyasztása után (alatt) már elkezdték átrendezni a belvárost. Felborították a kukákat, s ha olasz szurkolót, Juventus-mezbe öltözött drukkert láttak, a legkevesebb az volt, hogy mutogattak, fenyegettek. Még messze voltunk a meccs kezdésétől, de azt mindenki tudta, mennyire félelmetesek az angol drukkerek. Azt is tudtuk, mert láttuk a tévében, hogy volt olyan hajó, amely tele volt olyan részeg Liverpool-szurkolókkal, akik az áthajózás során egymást verték. Ez a társaság is megérkezett Brüsszelbe. Meg a többiek: repülővel, vonattal, autóval.”

Mintegy négy órával a meccs kezdése előtt az MTV kommentátora már a helyszínen tartózkodott, mert részt kellett vennie a BEK-döntő előtti nemzetközi televíziós értekezleten. Ennek végén foglalta el a helyét a riporterállásban. A döntő előtt a szervezők a Liverpool és a Juventus mezébe öltöztetett gyerekcsapatokat vezényeltek a Heysel gyepére, ezek a srácok játszották az előmérkőzést. Ártalmatlan, jó mókának tűnt mindez, nem sejtette senki, hogy hamarosan tragédia történik. Egy félidőnyi játékot követően a Liverpool mezébe öltöztetett gyerekcsapat 3-0-ra vezetett. Az ekkor már szinte teljesen részeg angol drukkerek úgy szurkoltak a gyerekeknek, mintha a nagy meccsen lettek volna. A második félidőben a Juventus-mezes kölykök együttese szépített, s ez volt az a gól, amely után elszabadult a pokol. Ekkor 19.10-et mutattak az órák.