"Együtt a dicsőség felé!" – üzente az FTC vezetőedzője

Csütörtök este a korábban a Ferencváros ellen is játszó Tottenham Hotspur bejutott a labdarúgó Európa-liga döntőjébe, ahol a szintén angol Manchester United lesz az ellenfél. A Spurs a 2008-as Ligakupa megnyerése után szerezhet ismét jelentős trófeát, s ennek apropóján az FTC vezetőedzője, Robbie Keane is posztolt a közösségi médiában.

A Tottenham Hotspur a Bodö/Glimt otthonában is nyert az Európa-ligában Fotó: AFP/MATS TORBERGSEN

Nagyon boldog volt az FTC edzője

A Magyar Nemzet írta meg, hogy az ír szakember az Instagramon osztott meg egy videót Pedro Porro lecsúszott beadásról, amely végül gól lett. A szöveg pedig ez volt hozzá: „COYS final it is spursofficial” – írta az FTC edzője. A COYS jelentése: Come On You Spurs, tehát „Gyerünk, Spurs, hivatalos, hogy a csapat döntős.” Ezután jön a videó, majd Robbie Keane a következő üzenettel is kifejezte a boldogságát:

Együtt a dicsőség felé!

Robbie Keane posztja a Tottenham továbbjutása kapcsán Fotó: Instagram

Ki ne tudná, hogy Robbie Keane a legszebb napjait anno a Tottenhamnál töltötte.

Május 21-én Manchester United-Tottenham döntőt rendeznek az Európa-ligában. A tét pedig nemcsak a trófea lesz, hanem a Bajnokok Ligája-indulás is, miután mindkét együttes az alsóházban tanyázik a Premier League-ben.