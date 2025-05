Hamiltont még az ág is húzza, Monacóban is kiderült, nagy a baj a Ferrarinál

Ahogy eddig sokszor, úgy most is futamgyőzelmet ért a pole pozíció Monacóban. A Forma 1 idei nyolcadik futamán a vb-címre hajtó Lando Norris az időmérő után a versenyt is megnyerte, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen, illetve a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton még a dobogóra sem ért oda, utóbbit még az ág is húzta a hercegségben.