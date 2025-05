Dzsudzsák Balázst óriási szégyen érheti, ilyen még nem történt vele

Így múlik el a világ dicsősége: a nemrég még nemzetközi kupameccseket vívó Fehérvár és a Debrecen most messze Európától a bennmaradásért csap össze egymással. A szombati, 17.30-kor kezdődő fehérvári meccsen előfordulhat a Loki legendájával, Dzsudzsák Balázzsal, hogy hosszú pályafutása során először esik ki az első osztályból az aktuális csapatával. Ám ehhez ki kell kapniuk az utolsó fordulóban, ugyanis a döntetlen már a debreceniek bennmaradását eredményezné.

Dzsudzsák Balázs 38 évesen is a Loki vezére lehet a bennmaradásért folytatott nagy csatában Fehérváron Fotó: Czeglédi Zsolt

Dzsudzsák a hátán vitte vissza az NB I-be a Lokit

A válogatottsági rekorder a fordított utat már bejárta szeretett klubjával, ugyanis amikor 2020-ban hazatért, a Loki éppen a másodosztályban játszott, és a szezon végi feljutásban Dzsudzsák jelentős szerepet vállalt. Sőt, a Transfermarkt adatai szerint jól látható, ha rajta múlt volna, nem is kerül ilyen helyzetbe a Debrecen.

2020/21-es szezon

NB II: 26 meccs 5 gól 14 gólpassz

Magyar Kupa: 3 meccs 1 gólpassz

2021/22-es szezon

NB I: 31 meccs 8 gól 7 gólpassz

Magyar Kupa: 1 meccs 1 gólpassz

2022/23-as szezon

NB I: 31 meccs 6 gól 6 gólpassz

Magyar Kupa: 2 meccs

2023/24-es szezon

NB I: 33 meccs 7 gól 7 gólpassz

Magyar Kupa: 2 meccs 1 gólpassz

Konferencialiga-selejtező: 4 meccs 1 gól

2024/25-ös szezon

NB I: 31 meccs 2 gól 11 gólpassz

Magyar Kupa: 2 meccs 1 gól

Élet-halálharc várható Fehérváron a Loki és a leendő Vidi között:

Dzsudzsák mellett Bárány is sokat tehet a bennmaradásért

A Debrecen csapata sem akar 5 éven belül kétszer is kiesni, így mindent megtett a héten azért, hogy legalább az egyik pontot elhozza Fehérvárról. Ugyanakkor rossz hír a hajdúságiaknak, hogy a jelenleg a góllövőlistán 12 találattal álló Brandon Domingues vélhetően nem léphet pályára sérülése miatt a sorsdöntő találkozón. Nyilván a Loki orvosai annyira összedrótozzák majd a francia szélsőt, hogy leülhessen a kispadra, és amennyiben szükséges a játéka, be tudjon állni. Ott lesz viszont a pályán a gólkirályi ímre is esélyes center, a 13 gólos Bárány Donát.

– Már az előző, Paks elleni meccs is döntő volt a számunkra, hiszen egy vereség esetén most sokkal rosszabb helyzetből várnánk a Fehérvár elleni kiesési rangadót. Nem tagadom, van bennünk feszültség, de igyekszünk a legjobban felkészülni az ellenfélből, hogy aztán mi örülhessünk a végén – fogalmazott a Loki csatára.