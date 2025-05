Öt év után derült ki, mi állt Benedek Tibor búcsúlevelében

2020 júniusában mindössze 47 évesen hunyt el minden idők egyik legjobb vízilabdázója, Benedek Tibor. A legendás magyar sportoló és edző máig – és bizonyosan még nagyon sokáig – tartó hatását jelzi: a visszavonulása ötödik évfordulóján rá visszaemlékező egykori tanítványa, Konarik Ákos megrendítő szavaira volt kíváncsi a legtöbb olvasónk a Bors sportrovatának cikkei közül.

Benedek Tibor a visszavonulásakor levelet írt minden játékosának Fotó: Micheller Szilvia

Az alábbiakban ízelítőt adunk a május 19. és 25. közötti hét legnagyobb érdeklődést vonzó sporthíreiből.

Benedek Tibor levelet írt a taníványainak

Amikor Benedek Tibor bejelentette, hogy végleg visszavonul a vízilabdától és minden posztjáról lemond, az ismerősei, barátai tudták: a háromszoros olimpiai bajnok klasszis súlyos betegséggel küzd. Végül 47 évesen, 2020 júniusában hunyt el. Élete utolsó éveiben Újpesten dolgozott, és akkori játékosai egyike, Konarik Ákos most a Benedekről őrzött emlékeiről is beszélt a vlv.hu-nak adott búcsúnterjújában.

A 24 évesen visszavonuló pólós elárulta: tudták, látták, hogy a Mester komoly problémákkal küzd. Benedek ugyanakkor sosem panaszkodott, töretlenül végezte a munkáját.

– Mindannyiunknak egyenként küldött egy hosszú, nagyon különleges levelet. Ebből tudtuk meg, hogy többé már nem lesz velünk. A levél lényege az volt: nagyon vigyázzunk arra, hogy ez a kötelék, ami köztünk létrejött, megmaradjon, mindenáron őrizzük a kialakult baráti kapcsolatokat, tartsunk össze, mindig nagyon figyeljünk erre. Ez utóbbiban szerintem eddig nem teljesítettünk rosszul.

A levelet pedig halálomig őrizni fogom, nemcsak a mondanivalója miatt rendkívül fontos, hanem érzelmileg is meghatározó, fájdalmas lezárása volt egy gyönyörű korszaknak

– emlékezett vissza többek között Konarik.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

*

Carragher most sem hagyta békén Szoboszlait

A már angol bajnok Liverpool hétfőn fordulatos meccsen 3-2-re kikapott Brightonban. Szoboszlai Dominik gólja után vezettek is a vendégek. A 24 esztendős magyar középpályás babavárós gólöröme után a találat körülményeit szedték ízekre a szakértők. A Magyar Nemzet vette észre, hogy légiósunk régi kritikusa, Jamie Carragher most is odaszúrt egyet Szoboszlainak.

Minél többször visszanézzük a gólt, annál inkább beadásnak tűnik a rúgása.

Nem kétséges, hogy a képessége meglenne hasonlóan nagy gólok szerzéséhez, és azt sem tudom, hogy a kapus mit művelt. Ám a csapattársaival közös gólöröme közben elárulta magát – vélte a 47 éves egykori védő, akinek végre egyszer igaza lett: Szoboszlai a meccs után sportszerűen elismerte, hogy lecsúszott a labda a lábáról.