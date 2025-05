Arda Güler bosszút forral, Szoboszlai is személyes ügy lehet neki: "Szétzúzlak!"

Kiderült, hogy Arda Güler miért kaphatta fel annyira a vizet márciusban, amikor Szoboszlai Dominik azzal heccelte őt a magyar–török meccs után, hogy milyen keveset játszik a Real Madridban. Kettejük balhéja akkor nemzetközi szinten is nagy hullámokat vert: már a pályán összeszólalkoztak, aztán a Liverpool magyar sztárjának cikiző megjegyzésére Güler azt üzente vissza, hogy Szoboszlai egy vicc.

Arda Güler bosszúálló típus, harcosnak tartja magát Fotó: NurPhoto via AFP

Most Güler saját írásában mesélte el élete történetét a The Players’ Tribune oldalon, és a terjedelmes cikkből a Magyar Nemzet szúrta ki azt a részletet, amelyben a török futballista arról ír, hogy a kosárlegenda Michael Jordan Last Dance-ben bemutatott történetéhez hasonlóan ő is személyes ügynek veszi az őt ért támadásokat, aztán bosszút áll.

Güler felidézte a tavalyi Európa-bajnokságról, amikor a törökök Ausztria ellen játszottak, és osztrák drukkerek őt heccelték ezzel: „Ki a fene az az Arda Güler?”

– Amikor megláttam azt az osztrák kiírást, átkapcsoltam Michael Jordan-módba – árulta el. – A meccsen végig rajtam gúnyolódtak. Söröspoharakat dobáltak felém. Tökéletes. Amikor gólpasszt adtam a második találatunknál, az osztrák szurkolók felé fordultam azzal, hogy köszönöm. Azt hiszem, ezt személyes ügynek vettem.

Szoboszlai is tarthat Arda Güler bosszújától?

Güler hozzátette:

Az emberek kreatív játékosnak látnak, de én harcos is vagyok. Padra ültetsz? Akkor keményebben dolgozom. Gyalázol engem? Szétzúzlak!

Az előzmények ismeretében akár Szoboszlai személyes ügy lehet neki, de hogy a Liverpool magyar sztárján is bosszút akar-e állni a márciusi balhéjuk miatt, az csak akkor derülhet ki, amikor legközelebb egymás ellen játszanak.