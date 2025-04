Megvannak a XI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa győztesei

Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: "miénk a világ legnagyobb és legjobb horgászversenye". Magyarország horgásznemzet - folytatta, majd kiemelte: "több mint egymillió regisztrált horgászunk van, ami azt jelenti, hogy szinte minden családban van legalább egy horgász. Így a MOHOSZ az ország legnagyobb civil szervezetének is tekinthető" - tette hozzá. A verseny mezőnyéhez fordulva azt mondta: a részt vevő 29 nemzet 300 csapatának "nagy felelőssége van abban, hogy mit adunk át az utánunk következő nemzedékeknek".

Szűcs Lajos / Fotó: Katona Tibor

Csörgő Tamás főszervező tájékoztatása szerint a múlt vasárnap kezdődött, szombat reggelig tartó, csaknem egyhetes verseny mezőnye 1740 darab, mintegy 24 tonna halat fogott ki a Balatonból. A kifogott halak átlagsúlya megközelítette a 13,7 kilogrammot, volt két 30 kilogramm feletti, és nyolc 25 kilogramm feletti ponty is horogra akadt.

Radu Morar, az IBCC-verseny és a The Fishing & Hunting Channel tulajdonosa megköszönte a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.-nek, hogy vigyáznak a tóra, amelyben sok hal van. Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodás Zrt. horgászati ágazatvezetője köszönetet mondott a versenyzők és a szervezők profi hozzáállásáért, valamint azért, hogy nem érkeztek panaszok a horgászokra sem az érintett önkormányzatoktól, sem a helyi horgászegyesületektől.

Radu Morar / Fotó: Katona Tibor

Az eredményhirdetésen Rob Hughes horgász nagykövet, háromszoros világbajnok is köszöntötte a versenyzőket. A kupát a cseh Mikbaits & Kryston csapata nyerte, a második helyen a szintén cseh Rebel Baits CZ, míg a harmadikon az ugyancsak cseh Grunty.cz csapata végzett. A negyedik a cseh Badcarps lett, az ötödik helyen legjobb magyar csapatként a Starbaits Magyarország végzett. A legnagyobb tőpontyot (32,25 kilogramm) a szlovák Zemnik-Bodovka Slovakia, míg a legnagyobb tükörpontyot (24,95 kilogramm) a magyar Aqvarius Team fogta ki. A versenyen a legtradicionálisabbnak tartott pontyhorgász nemzetek mellett távoli államok pontyhorgászai is képviseltették magukat, érkeztek Új-Zélandról, a Dél-afrikai Köztársaságból, Törökországból, Kazahsztánból és Vietnámból is. Az értékelésbe minden 10 kilogramm feletti ponty beleszámított, és a legtöbbet fogó csapat vitte el a főnyereményt.