Hogy micsoda? Halaknak gitározik a Megasztár győztese, Gudics Máté

A Megasztár 7. évadának győztese, Gudics Máté sokoldalú tehetség. Az énekesről ismerősei jól tudják: a mikrofon és gitár mellett pecabot is igen gyakran látható a kezében.

A Megasztár 7. évadának győztese szenvedélyes hobbihorgász, a parton tud igazán kikapcsolódni (Fotó: Gudics Máté)

Kikapcsolódik a vízparton

„Öt-hat éves lehettem, amikor apukám először vitt ki a patakpartra »lógatni«. Azóta fanatikusa vagyok a horgászatnak, persze csak hobbi szinten. Számomra a színpad és a tópart az a két helyszín, ahol igazán meg tudok nyugodni. Márpedig az életmódom mellett fontos, hogy néha ki tudjak kapcsolódni” – mondta a Borsnak az énekes.

A családi nyaralásokat is a horgászási lehetőségekhez igazítják (Fotó: Gudics Máté)

Gudics Máté: „Kicsit túlzásokba is esek”

Az énekes azt is elárulta, főként a lakhelyéhez, Bicskéhez közel szokott pecázni.

„Itt van nem messze a Szent László-patak, de van egy szép bányató, és a szomszédos falvak tavait is mind kipróbáltam már. Őszintén szólva, a családi nyaralásokat is többnyire ahhoz igazítjuk, hogy legyen lehetőség horgászni. A nagyobbik lányom már szívesen csatlakozik hozzám. De az is előfordul, hogy a lányok pancsolnak a medencében, míg apa horgászik” – fogalmazott a Megasztár-győztes. „Ilyenkor kétszer annyi horgászfelszerelést viszek magammal, mint ruhát. Mivel mostanában nincs sok időm hódolni a horgászatnak, ezeken az alkalmakon próbálok mindent bepótolni, minden új felszerelést kipróbálni. Lehet, kicsit túlzásokba is esek.”

„A profi horgászok szerint ez nem szerencse kérdése”

Gudics Máté hozzátette: sporthorgászként mindig visszaengedi fogását, ugyanis rajta kívül nem igazán szereti a család a halételeket. Emellett azt is megosztotta lapunkkal, melyik halára a legbüszkébb.

Egy 19,5 kilogrammos ponty volt eddig a legnagyobb fogásom. A húsz kilót meghaladó potyka még vágyálmom.

„De amur, tokhal is szokott horogra akadni. A bojlis horgászatot kedvelem. Alapvetően a kivárás híve vagyok, mivel nagyhalazok. Mindig van egy kis rivalizálás a társaságban, hogy ki fog több vagy nagyobb halat. Az elég rapszodikus, hogy ebben a versenyben hol szoktam végezni. A profi horgászok szerint ez nem szerencse kérdése, hát a jelek szerint nem vagyok profi… De ez abszolút nem bánt, nagyon élvezek mindent, ami a pecázással kapcsolatos” – zárta jókedvűen a Megasztár 7. évadának győztese.