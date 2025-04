Mbappéval szakított, most Manchester United-sztárral kavar a bombázó modell

Manuel Ugarte tavaly nyáron került a Manchester Unitedhez a Paris Saint-Germaintől. A váltás egyelőre nem igazán jött be neki, amíg a francia együttes újfent bajnok lett és már a Bajnokok Ligája elődöntőjében szerepel, addig a Manchester United mindössze a 14. helyen szerénykedik a Premier League-ben, apró szépségtapasz, hogy az Európa-ligában versenyben van még. Ugarte számára öröm, hogy az elmúlt időszakban úgy néz ki, rátalált a szerelem.

Manuel Ugarte (balra) új párja korábban Kylian Mbappéval randizott Fotó: AFP

A 29-szeres uruguayi válogatott középpályás ugyan nyilvánosan még nem jelentette be, hogy kapcsolatban van, az éles szemű rajongók kiszúrták, hogy egy angol influenszer, Georgia May Heath többször is Ugarte villájából posztolt. A 27 éves bombázó több mint 225 ezer Instagram-követővel rendelkezik, a TikTokon 50 ezer fős rajongótábora van. Georgia ingázó életét él, Anglia mellett Ausztráliában is rendkívül sok időt tölt el.

Ugarte Mbappé exe mellett találta meg a boldogságot

Georgia életében nem Ugarte az első futballista, akivel randizik. A Real Madrid világklasszisa, Kylian Mbappé oldalán többször is feltűnt. Először 2021-ben, Görögországban látták a párost együtt vacsorázni, majd 2024 januárjában együtt mentek Marokkóba nyaralni, azóta viszont már megszakították egymással a kapcsolatot.