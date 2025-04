"Csereként még rosszabb volt" - senki sem tudja, mi lesz Szoboszlai sorsa

Bombameglepetés lenne, de akár már vasárnap bajnok lehet a Liverpool Angliában. Ehhez az kell, hogy az Arsenal kikapjon az Ipswich otthonában, azt azonban nehéz elképzelni, hogy a Real Madridot oda-vissza legyőző Ágyúsok a kiesőjelölt otthonában szenvedjenek vereséget. A londoniak meccse után Szoboszlai Dominik együttese a Leicester ellen idegenben lép pályára. A Pool már a találkozó elején tudni fogja, hogy egy esetleges győzelemmel megvan-e máris a bajnoki arany. A meccs előtt Szoboszlai Dominik nyilatkozott a klub honlapjának.

Szoboszlai Dominik tudja, mi a recept a Leicester ellen / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai legutóbb csak a kispadról szállt be a West Ham ellen 2-1-re megnyert meccsre. Igaz, a kritikusokat nem tudta elcsendesíteni, az egyik írás szerint "csereként" még rosszabb volt a magyar játékos - írja a Magyar Nemzet. Dominik láthatótan nincs jó formában, február vége óta adós a gólokkal, gólpasszokkal. Kérdés, hogy ezúttal is kispados lesz-e a magyar fiú, az viszont beszédes, hogy a Liverpool hivatalos honlapja vele harangozza be a meccset.

"Mindannyiunk számára egy fantasztikus pillanat jöhet. Nagyon keményen dolgoztunk az egész szezonban, mindenki beletette a maga részét: a csapat, a vezetőség, a szurkolók és a város is. Most higgadtnak és koncentrálnak kell lennünk, és akkor nem lesz baj"

- nyilatkozta Szoboszlai, aki az első magyar lehet, aki megnyeri a PL-t.

Szoboszlai szerint hihetetlen a szezon

A Pool hat fordulóval a vége előtt 13 pontos előnnyel vezet az Arsenal előtt, Szoboszlai szerint nem is kell azzal foglalkozniuk, mit játszik a rivális.

Nem kell figyelnünk az Arsenal meccsére, csak azt kell csinálnunk, amit az egész szezonban. A saját feladatunkra, erre a 90 percre koncentrálunk

- fogalmazott a középpályás, aki szerint elégedettek lehetnek.

Megnyertük a Bajnokok Ligája alapszakaszát, igaz, utána kikaptunk a nyolcaddöntőben. Döntősök voltunk a Ligakupában. Most pedig két győzelemre vagyunk a bajnoki címtől. Hihetetlenül jó szezonunk van.