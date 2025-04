Milliók vártak a csodára, nem akárhogy búcsúzott a Real Madrid a BL-ből

Csodát várt a Real Madrid szurkolótábora a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján. A spanyolok az első meccsen 3-0-ra kaptak ki az Arsenal ellen. A BL címvédője sokszor jött vissza lehetetlen helyzetből, most is erre lett volna szükség. Ehhez képest 2-1-re otthon is kikapott Carlo Ancelotti csapata.

Bukayo Saka volt a Real Madrid elleni visszavágó egyik főszereplője Fotó: AFP

Az első félidőben az Arsenal tizenegyeshez jutott, Bukayo Saka büntetőjét védte Thibaut Courtois. A hazaiak is készülhettek tizenegyeshez, a VAR tanácsára azonban a francia bíró visszavonta a korábbi ítéletet. A második félidőben egy parádés támadás végén Saka már nem hibázott, idegenben is vezetett tehát az Arsenal. Egy védelmi hiba után Vinícius Junior egyenlíteni tudott, de a Real Madrid számára ennyi volt a meccsben. Sőt, a hosszabbítás perceiben Gabriel Martinelli a győztes gólt is megszerezte a londoniak számára. Az Arsenal 5-1-es összesítéssel jutott az elődöntőbe, ahol a francia PSG lesz az Ágyúsok ellenfele.