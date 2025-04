Szoboszlai végre elárulta, ő a legjobb liverpooli barátja

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán az RB Leipzigot otthagyva igazolt a Liverpoolhoz. Az angol sztárcsapatnál mind Jürgen Klopp, mind Arne Slot alatt kulcsember lett, idén nagyon közel áll ahhoz, hogy társaival bajnoki címet ünnepelhessen. A 24 éves középpályás nemrég a Sky Sportsnak adott interjút, ahol megnevezte, kivel a legjobb a kapcsolata a csapaton belül.

Szoboszlai Dominik (balra legszélen) Szalahval (tőle jobbra) haverkodott össze a legjobban csapaton belül Fotó: Andrew Powell

Először Szoboszlai Trent Alexander-Arnolddal kezdett haverkodni, később azonban egyre többször tűnt fel Mohamed Szalah társaságában. Szoboszlai végül Szalah mellett tette le a voksát.

Móhoz (Mohamed Szalah) állok a legközelebb, de a többiekkel is jóban vagyok. Nagyon örülök, hogy még két évig itt marad, mert élmény vele játszani. A pályán mutatott teljesítménye és a statisztikái önmagukért beszélnek, nem számít, milyen meccset játszunk, ő száz százalékot belead

– méltatta társát Szoboszlai Dominik. Az interjút a Magyar Nemzet szúrta ki.

Szoboszlai ebben javult a Liverpoolban

Szoboszlai idén eddig 44 tétmérkőzésen játszott az angol együttesben, ezalatt hét gólt és hat gólpasszt jegyzett. Az interjúban elárulta, hogy az új posztján (irányító középpályás) javult a futómennyisége, de sokszor még azzal is megszenved, hogy egyáltalán helyzetbe kerüljön.

„Tavaly inkább játszottam a 8-as pozícióban, a mostani idényben viszont többször veszem ki a részemet a támadásokból, ugyanakkor sokat kell besegítenem a jobb oldalon is. Ez más feladat, a futómennyiséget tekintve talán javultam is, de a labdával nyugodtabbnak kell maradnom, ez pedig majd az idő múlásával be is következik. Vannak olyan meccsek, amikor egyszerűen élvezni kell a játékot, de olyanok is, amikor meg kell izzadni azért, hogy helyzetbe lehessen kerülni.”

Hirdetés: Csaknem az egész ország imádja a Premier League-et. Ez elsősorban Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak köszönhető. A szigetországi topliga fordulóról fordulóra megmozgatja a hazai szurkolókat, és jelentős réteg kezdett nyitni a fent említett magyar válogatott játékosoknak köszönhetően a labdarúgás felé. A TippmixPRO számtalan fogadási lehetőséget kínál a Premier League-ben is. Részletek itt!