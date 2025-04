Nem kegyelmeztek neki, Szoboszlai edzője a botrányról beszélt

A BL-búcsú és a Ligakupa-döntő elveszítése után jött a válogatott szünet, így a Liverpool labdarúgói két hét után találkozhattak újra egymással. A keret tagjai hétfő óta edzenek újra együtt, szerdán pedig jön az első tétmeccs. Szoboszlai Dominikék ellenfele a bajnokságban hazai pályán a városi rivális Everton lesz (21.00, Tv: Match4).

Szoboszlai Dominikék meccs után újra balhé volt Fotó: Carl Recine

A meccs pikáns, mivel a két gárda év eleji bajnokija botrányos véget ért. A 2-2-es döntetlen és a lefújás utáni tumultusban két focistát is kiállított a bíró, valamint Arne Slot liverpooli edző és segítője is piros lapot kapott. Slot azt mondta a játékvezetőnek, könnyen lehet, hogy az utolsó pillanatokban megadott gól miatt megfosztotta csapatát a bajnoki címtől, ekkor jött a kiállítás. A keddi sajtótájékoztatón erről az esetről is beszélt a holland szakember, miután az újságírók rákérdeztek - írja a Magyar Nemzet.

Remélem, hogy máshogy fogok viselkedni az ilyen helyzetekben, de ezt nem tudom megígérni. Nyolc percig tartott a hosszabbítás, és közben végig ellenünk fújt a bíró. Nem hiszem, hogy átélnénk ilyesmit még egyszer, de sosem tudhatjuk

- mondta Slot, akinek egyelőre nem kell aggódnia a bajnoki elsőség miatt. A Liverpool 12 ponttal vezet az Arsenal előtt.

Szoboszlai erős hete

A Liverpool két bajnokin is pályára lép a héten. A szerdai, Everton elleni derbi után vasárnap a Fulham lesz az ellenfél.