Messi súlyos döntést hozott a visszavonulásával kapcsolatban

Argentína címvédő labdarúgó-válogatottja márciusban elsőként biztosította be a részvételét a 2026-os világbajnokságon. Övéi a selejtezőkre akkor kisebb sérülés miatt el sem utazott Lionel Messi nélkül is 4-1-re elintézték Brazíliát, mégis mindenkit (még a diadalittas játékosokat is) az foglalkoztatott, hogy a nyolcszoros aranylabdás visszatér-e Lionel Scaloni csapatába a vb-re. A szövetségi kapitány akkor nem győzte hangsúlyozni: békén kell hagyni ezzel, ne kergessék az őrületbe veterán klasszisát. Most Messi korábbi barcelonai, jelenlegi miami csapattársa, Luis Suárez kotyogta ki a rövidesen már 38 éves világsztár terveit.

Suárez (jobbra) elárulta: nem beszélgetnek Messivel a visszavonulásról, sőt barátja szeretne játszani a 2026-os amerikai v-n is / Fotó: AFP

A már 191-szeres válogatott Messi az aktuális vb-selejtezők feléről sérülések miatt hiányzott (legutóbb fél éve játszott), de a maradék négy meccsen 3-3 góllal és gólpasszal segített be. Ami az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő klubját illeti, a szerződése ez év végén lejár David Beckham floridai csapatánál, azaz akár be is fejezhetné a profi karrierjét, vagy visszatérhetne Barcelonába, esetleg haza az argentin nevelőegyesületébe. Suárez szerint előbbitől nem kell tartani, hiszen Messi szeretne játszani az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő 2026-os vb-n.

Messi még nem megy nyugdíjba

Az uruguayi El Pais-nak adott interjúban többek között arról kérdezték a már 38 éves Suárezt, hogy szoktak-e beszélgetni Messivel a "nyugdíjba vonulásról".

Nem, de arról sokszor beszélünk viccesen, hogy szeretne játszani a jövő évi világbajnokságon.

(...) Majd ha idősebbek leszünk, beszélhetünk arról, hogy meghozzuk a döntést a visszavonulásról"

– árulta el Suárez a 2022-es katari vb legjobbjáról, akit ugyanakkor faggatni nem akar a döntéseiről, még ha sokan is kérdezik tőle, mit tud Messi szándékairól.