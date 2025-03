Se Messi, se Neymar, csak balhé és gólok: az argentinok cafatokra tépték Brazíliát

Argentína labdarúgó-válogatottja – a sérült Lionel Messi nélkül – 4-1-re földbe gyalulta a Neymar nélkül vendégeskedő Brazíliát a dél-amerikai világbajnoki selejtezők 14. fordulójában.

Argentína válogatottja csendre intette a nagyszájú Raphinhát és a brazilokat Fotó: NurPhoto

Már a kőkemény üzengetéssel felvezetett rangadó előtt kiderült, hogy Lionel Scaloni címvédő csapata kivívta a vb-szereplés jogát, az argentinok erődemonstrációt tartottak a régi rivális ellen.

Argentína lelépte a riválist

Valószínűleg Raphinha előzetes hadüzenete is felpaprikázta a 37. percben már 3-1-re vezető hazaiakat: "Ha kell, a pályán és azon kívül is megverjük őket. Megb**szuk őket" – üzente előzetesen a nagyszájú Barca-sztár, aki ezek után nem csodálkozhatott, hogy faragták rendesen. Az első félidő végén még az argentinok kapusa, Emiliano Martínez is (szó szerint) nekiment, a rutinos Raphinhát a 18 évesen is hidegvérűbb Endrick fogta vissza.

Raphinha leaving the pitch with Argentina players around him. pic.twitter.com/nYMt0hmlPX — Roy Nemer (@RoyNemer) March 26, 2025

Argentína egyébként Julián Álvarez és Enzo Fernández góljaival 12 perc után már 2-0-ra vezetett. Ezt követően szépített ugyan Dárdai Pál korábbi Hertha-sztárja, Matheus Cunha (a Wolverhampton ásza kötött bele nemrég Kerkez Milosba egy angol bajnokin), de Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Alexis Mac Allister, majd Giuliano Simeone góljaival 4-1-re alakult az eredmény.

Ahogy a Magyar Nemzet emlékeztet: 1964 óta ez volt az argentinok legnagyobb különbségű győzelme Brazília ellen, egy vb-selejtezősorozatban pedig most először sikerült oda-vissza legyőzniük a legfőbb ellenlábast.

Az élcsoport: 1. Argentína 31 pont (már biztos vb-résztvevő), 2. Ecuador 23, 3. Uruguay 21 (gólkülönbség: +7), 4. Brazília 21 (+4), 5. Paraguay 21 (+2), 6. Kolumbia 20, 7. Venezuela 15 (az első hat helyezett jut be a vb-re, a hetedik osztályozót játszik).