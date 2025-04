Áll a bál a Barcelonánál, többen is megsértették Hansi Flick szabályait

Az olasz bajnoki címvédő Internazionale sorozatban három vereség után utazik a Király Kupa-győztes Barcelona együtteséhez, a szerda esti mérkőzést (21 óra) így a spanyol bajnokságban is éllovas katalánok várják esélyesként. Hansi Flick a keddi sajtótájékoztatón elárulta, nem a sérüléséből felépült Marc-André ter Stegen vagy a friss ifjúsági BL-győztes Yaakobishvili Áron, hanem Wojciech Szczesny lesz a gránátvörös-kékek kapusa a találkozón. A médiának a német vezetőedző arról is beszélt, hogy szívesen meghosszabbítaná majd a 2026 nyaráig szóló szerződését a klubbal, de nem most van itt az ideje annak, hogy erről tárgyaljanak a vezetőséggel.

Hansi Flick négy Barcelona-játékosra is mérges volt (Fotó: AFP)

Gavi mentette meg Flick komolyabb büntetésétől a barcelonai csapattársait

A sajtótájékoztató előtti órákban edzést tartott a korábbi német szövetségi kapitány, ám négy játékos pár perces késéssel érkezett a tréningre. Lamine Yamal, Ansu Fati, Inigo Martínez és Fermín López voltak azok, akikre várni kellett, és csapattársuk,

Gavi volt az, aki megmentette őket azzal, hogy eléjük szaladt és mondta nekik, hogy siessenek.

🚨IMAGEN #JUGONES🚨



😡 'MOSQUEO' de FLICK con algunos jugadores del BARÇA por salir tarde al entrenamiento. pic.twitter.com/coygcg6Yic — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 29, 2025

Hansi Flick ismert arról, hogy nehezen viseli, ha egy játékosa nem tartja be a szabályait, és ezek közé tartozik a pontosság is. A Magyar Nemzet megjegyezte, hogy korábban Jules Koundét és Inaki Penát is megbüntette a német vezetőedző, ezúttal azonban a négy vétkes megúszta azzal, hogy Flick megrovásban részesítette őket.

A katalánok szerdán 21 órától fogadják az Intert, a visszavágóra jövő kedden kerül sor Milánóban.