Elmaradt az eltiltás, a Real Madrid klasszisa miatt háborognak

Az óriási balhék után a Barcelona nyerte a labdarúgó Király Kupa múlt szombati döntőjét, miután a hosszabbításban 3-2-re legyőzte a Real Madridot. Utóbbi, már padon ülő játékosai nagyon nehezen emésztették meg a vereséget, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham és Lucas Vázquez is a kiállítás sorsára jutott. A legnagyobb őrültséget Rüdiger követte el, aki a jeges borogatását a játékvezető irányába dobta, és a stábtagoknak kellett őt lefognia, hogy ne okozzon még nagyobb káoszt. A német válogatott védővel szemben meglehetősen elnézőek voltak a hazájában.

Antonio Rüdiger miatt háborognak a németek Fotó: Anadolu via AFP

A 32 éves középhátvéd alapembere a német válogatottnak, összesen 79 pályára lépésnél tart a nemzeti színekben. Rüdiger hiába a klubcsapatában csapta ki a balhét, ilyenkor gyakran válogatott szinten is szankcionálják a játékosokat. A Német Labdarúgó-szövetség azonban úgy döntött, hogy nem tiltja el a válogatottól a futballistát, sőt, pénzbüntetést sem ad neki, vette észre a Magyar Nemzet.

Háborognak a németek Rüdiger miatt

Egy korábbi német válogatott játékos, Dietmar Hamann szerint a Német Labdarúgó-szövetségnek el kellene tiltania a válogatottól is Rüdigert, míg az egykori csapattárs és magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus úgy véli, az önkontrollját elveszítő hátvéd „XXL-es”, azaz rendkívül hosszú eltiltást érdemelne a klubcsapatában is. Rüdiger a szinte megmagyarázhatatlan tette után Rudi Völler sportigazgatótól és Julian Nagelsmanntól is elnézést kért.

A 32 éves futballistának a spanyolok azonban aligha fognak megkegyelmezni, vélhetően 4-12 meccses eltiltással fogják majd sújtani. De ez szinte mellékes, hiszen Rüdigert azóta megműtötték, és tavasszal már nem játszhat.