"Nem lesznek boldogok" - Szoboszlai berágott, üzent az ellendrukkereknek

Szoboszlai Dominik csapatkapitányhoz méltóan, a törökök elleni hazai vereség (0-3), illetve az 1-6-os összesítéssel elvesztett Nemzetek Ligája-osztályozó után sem kerülte el a szereplést, vállalta a nyilatkozatot.

Szoboszlai csalódott, de elszántan kiadta a jelszót: irány a vébé és újra az A-liga! Fotó: Bors

Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának vezére először arról beszél, hogy a korábbiakhoz képest most balszerencsés, rossz passzba került a magyar labdarúgó-válogatott.

– Sok fordulópont volt ezen a meccsen. Másfél évvel ezelőtt az első helyzetünk, ami Barniról (Varga Barnabás - a szerző) kifelé pattant és nem befelé, az bepattant volna; utána Gazdinak (Gazdag Dániel) a helyzete másfél éve bemegy, most nem ment be; az én kapufám másfél éve bemegy, most nem ment be. Három helyzetünk volt, amivel 3-0-ra vezethettünk volna. De a szerencséért tenni kell. Ezt az elmúlt években megmutattuk, megcsináltuk, tettünk érte és mellénk is állt. Most kicsit össze kell kapnia magát a társaságnak, mindenkit beleértve, saját magamat is természetesen, és kitalálni valamit a nyárra, ami előre visz bennünket és a vébéselejtezőkön segíteni fog.

Olyan játékosokra van szükség, amik negyven év után a vébén szeretnének szerepelni, mert akkor újra történelmet írhatunk. És ez a terv! Vissza kell térnünk oda, amiben a legjobbak vagyunk.

Nem tudom pontosan megfogalmazni, az kell, hogy újra stabilitása legyen a csapatnak; az kell, hogy mindenki tudja, mi a feladata; az kell, hogy minden egyes labdáért küzdjünk, az 50-50-s párharcokból ne vesztesen jöjjünk ki. És akkor ahogy az előbb is mondtam, a szerencse is mellénk fog állni – érvelt Szoboszlai.

Szoboszlai beszólt a károgóknak

A legértékesebb magyar labdarúgó beszélt többek között a törökök ellen bemutatkozott újoncokról (Dárdai Bencéről és Tóth Alexről), a Nemzetek Ligája élvonalában lejátszott nagy meccsekről (köztük természetesen az angliai 4-0-s diadalról), a minden mérkőzésen a csapat mögött álló szurkolókról – de az elledrukkereket is szóba hozta és megüzente nekik, hogy szerinte igenis az A-divízióban és a világbajnokságon lesz a helye a magyar válogatottnak.