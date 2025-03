Szoboszlai kispadra kerülhet a Liverpool legfontosabb meccsein

Szoboszlai kimarad a franciák szerint

Edzője szavaiból következik, hogy számít magyar játékosára – de kérdés, mikor és mennyit. A BL-rangadó francia beharangozóinak többsége abból indul ki, hogy Szoboszlai nem lesz tagja a PSG elleni kezdőcsapatnak. A Culture PSG szerint például "kétséges Szoboszlai állapota", és a párizsi nyerőember, Harvey Elliott kerülhet be a helyére. Ugyanígy tippelt a L'Équipe is, amely szerint a másik változtatás a Diogo Jota, Darwin Núnez csere lehet Liverpoolban.

Kedden este kiderül, hogy mindez csak a franciák reményeit tükrözi, vagy Slot is úgy gondolja-e, hogy most jobb pihentetni Szoboszlait. Mégiscsak fontos meccs lesz a vasárnapi (18:30) Ligakupa-döntő is, kivált a magyar légiósnak, aki tavaly sérülés miatt nem játszhatott sem a Fulham elleni elődöntő párharcban (2-1, 1-1), sem a Chelsea ellen hosszabbításban megnyert (1-0) fináléban.