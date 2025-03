Felszáradtak a könnyek, Szoboszlai modellnek állt a nagy nap előtt

A borzalmas BL-búcsú után nem sokáig nyalogathatják sebeiket a Liverpool focistái. A Paris Saint-Germain ellen elveszített tizenegyespárbajt hamar el kell felejteni, vasárnap már a szezon első trófeája a tét a Vörösök számára. Szoboszlai Dominik együttese címvédőként lép pályára a Newcastle ellen a Ligakupa döntőjében (17.30, TV: Match4). A PSG ellen lecserélt magyar focista már napokkal a finálé előtt kiemelt szerepet kapott.

Szoboszlai Dominik Londonban a Wembley-stadionban léphet pályára Fotó: NurPhoto via AFP

A Liverpool közösségi oldalán is próbálják magukat túltenni a BL-sokkon. A felületeken szerdán már a vasárnapi finálét harangozzák be, ami most a szezon legfontosabb meccse. A Pool ugyanis még két sorozatban van versenyben, a bajnoki cím 15 pontos előnnyel szinte már zsebben, a Ligakupa lehet a másik idei trófea. A meccset pedig éppen a magyar játékossal harangozzák be, Szoboszlai a "modell" a plakáton.

Szoboszlai újra a futball szentélyében

Szoboszlai Dominik többször is elmondta, fájdalmas volt neki, hogy a Ligakupa tavalyi döntőjén nem léphetett pályára. A sérüléséből szinte már felépült, az orvosok akkor mégis úgy döntöttek, hogy egyelőre nem kockáztatják meg a szereplést. A Chelsea ellen hosszabbításban 1-0-ra megnyert finálét a kispad mögül a társakkal nézte és szurkolta végig. A játékos most vasárnap másodszor focizhat a futball egyik szentélyének számító Wembley-stadionban. 2021-ben a magyar válogatottal 1-1-re végzett ugyanitt az angolok elleni vb-selejtezőn.

